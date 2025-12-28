- Incremento
Total de Trades:
344
Transacciones Rentables:
267 (77.61%)
Transacciones Irrentables:
77 (22.38%)
Mejor transacción:
330.60 USD
Peor transacción:
-371.92 USD
Beneficio Bruto:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
82 (477.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 217.86 USD (34)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.72%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.70
Transacciones Largas:
181 (52.62%)
Transacciones Cortas:
163 (47.38%)
Factor de Beneficio:
0.60
Beneficio Esperado:
-9.58 USD
Beneficio medio:
18.60 USD
Pérdidas medias:
-107.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-476.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 962.40 USD (7)
Crecimiento al mes:
12.16%
Pronóstico anual:
147.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 694.48 USD
Máxima:
4 679.03 USD (364.02%)
Reducción relativa:
De balance:
86.07% (4 679.15 USD)
De fondos:
40.73% (1 141.85 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|XAGUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|734
|XAGUSD
|-921
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|112K
|XAGUSD
|-18K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
