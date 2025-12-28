SeñalesSecciones
Hendra Widaryanto

Hendra Finex Real

Hendra Widaryanto
0 comentarios
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -51%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
344
Transacciones Rentables:
267 (77.61%)
Transacciones Irrentables:
77 (22.38%)
Mejor transacción:
330.60 USD
Peor transacción:
-371.92 USD
Beneficio Bruto:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
82 (477.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 217.86 USD (34)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.72%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.70
Transacciones Largas:
181 (52.62%)
Transacciones Cortas:
163 (47.38%)
Factor de Beneficio:
0.60
Beneficio Esperado:
-9.58 USD
Beneficio medio:
18.60 USD
Pérdidas medias:
-107.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-476.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 962.40 USD (7)
Crecimiento al mes:
12.16%
Pronóstico anual:
147.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 694.48 USD
Máxima:
4 679.03 USD (364.02%)
Reducción relativa:
De balance:
86.07% (4 679.15 USD)
De fondos:
40.73% (1 141.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 284
XAGUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 734
XAGUSD -921
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 112K
XAGUSD -18K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +330.60 USD
Peor transacción: -372 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +477.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -476.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 13:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.28 13:59
A large drawdown may occur on the account again
