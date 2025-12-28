SinaisSeções
Hendra Widaryanto

Hendra Finex Real

Hendra Widaryanto
0 comentários
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -51%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
344
Negociações com lucro:
267 (77.61%)
Negociações com perda:
77 (22.38%)
Melhor negociação:
330.60 USD
Pior negociação:
-371.92 USD
Lucro bruto:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
Perda bruta:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
82 (477.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 217.86 USD (34)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.72%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.70
Negociações longas:
181 (52.62%)
Negociações curtas:
163 (47.38%)
Fator de lucro:
0.60
Valor esperado:
-9.58 USD
Lucro médio:
18.60 USD
Perda média:
-107.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-476.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 962.40 USD (7)
Crescimento mensal:
12.16%
Previsão anual:
147.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 694.48 USD
Máximo:
4 679.03 USD (364.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.07% (4 679.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.73% (1 141.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 284
XAGUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 734
XAGUSD -921
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 112K
XAGUSD -18K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +330.60 USD
Pior negociação: -372 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +477.80 USD
Máxima perda consecutiva: -476.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 13:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.28 13:59
A large drawdown may occur on the account again
