Negociações:
344
Negociações com lucro:
267 (77.61%)
Negociações com perda:
77 (22.38%)
Melhor negociação:
330.60 USD
Pior negociação:
-371.92 USD
Lucro bruto:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
Perda bruta:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
82 (477.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 217.86 USD (34)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.72%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.70
Negociações longas:
181 (52.62%)
Negociações curtas:
163 (47.38%)
Fator de lucro:
0.60
Valor esperado:
-9.58 USD
Lucro médio:
18.60 USD
Perda média:
-107.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-476.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 962.40 USD (7)
Crescimento mensal:
12.16%
Previsão anual:
147.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 694.48 USD
Máximo:
4 679.03 USD (364.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.07% (4 679.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.73% (1 141.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|XAGUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|734
|XAGUSD
|-921
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|112K
|XAGUSD
|-18K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Sem comentários
