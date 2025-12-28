SinyallerBölümler
Westoh Kait

AudaCity Capital 120 K

Westoh Kait
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
AudaCityGlobal-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
8 (47.05%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (52.94%)
En iyi işlem:
721.35 USD
En kötü işlem:
-1 038.80 USD
Brüt kâr:
5 497.73 USD (2 761 pips)
Brüt zarar:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2 022.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 022.66 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.70%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
12 (70.59%)
Satış işlemleri:
5 (29.41%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-95.95 USD
Ortalama kâr:
687.22 USD
Ortalama zarar:
-792.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 962.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 962.28 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 008.63 USD
Maksimum:
3 008.63 USD (2.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.49% (2 993.51 USD)
Varlığa göre:
0.52% (614.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 2
GBPCAD 2
USDJPY 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
EURNZD 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
GBPNZD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -50
GBPCAD -55
USDJPY -765
GBPCHF -740
USDCHF 683
EURNZD 665
GBPJPY 653
AUDNZD -767
EURGBP 658
EURAUD -753
GBPNZD -742
NZDJPY 713
EURCAD 675
NZDCAD -1.1K
AUDJPY -748
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 6
GBPCAD -8
USDJPY -351
GBPCHF -241
USDCHF 202
EURNZD 546
GBPJPY 498
AUDNZD -224
EURGBP 140
EURAUD -548
GBPNZD -666
NZDJPY 415
EURCAD 231
NZDCAD -263
AUDJPY -287
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +721.35 USD
En kötü işlem: -1 039 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 022.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 962.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AudaCityGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

PROP audacity 120 K 
İnceleme yok
2025.12.28 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.