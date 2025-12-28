- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
8 (47.05%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (52.94%)
En iyi işlem:
721.35 USD
En kötü işlem:
-1 038.80 USD
Brüt kâr:
5 497.73 USD (2 761 pips)
Brüt zarar:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2 022.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 022.66 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.70%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
12 (70.59%)
Satış işlemleri:
5 (29.41%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-95.95 USD
Ortalama kâr:
687.22 USD
Ortalama zarar:
-792.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 962.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 962.28 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 008.63 USD
Maksimum:
3 008.63 USD (2.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.49% (2 993.51 USD)
Varlığa göre:
0.52% (614.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-50
|GBPCAD
|-55
|USDJPY
|-765
|GBPCHF
|-740
|USDCHF
|683
|EURNZD
|665
|GBPJPY
|653
|AUDNZD
|-767
|EURGBP
|658
|EURAUD
|-753
|GBPNZD
|-742
|NZDJPY
|713
|EURCAD
|675
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDJPY
|-748
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|6
|GBPCAD
|-8
|USDJPY
|-351
|GBPCHF
|-241
|USDCHF
|202
|EURNZD
|546
|GBPJPY
|498
|AUDNZD
|-224
|EURGBP
|140
|EURAUD
|-548
|GBPNZD
|-666
|NZDJPY
|415
|EURCAD
|231
|NZDCAD
|-263
|AUDJPY
|-287
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +721.35 USD
En kötü işlem: -1 039 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 022.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 962.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AudaCityGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
PROP audacity 120 K
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
118K
USD
USD
2
100%
17
47%
100%
0.77
-95.95
USD
USD
2%
1:100