AudaCity Capital 120 K
Westoh Kait

AudaCity Capital 120 K

Westoh Kait
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -1%
AudaCityGlobal-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
8 (47.05%)
Transacciones Irrentables:
9 (52.94%)
Mejor transacción:
721.35 USD
Peor transacción:
-1 038.80 USD
Beneficio Bruto:
5 497.73 USD (2 761 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (2 022.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 022.66 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.70%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
-0.54
Transacciones Largas:
12 (70.59%)
Transacciones Cortas:
5 (29.41%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-95.95 USD
Beneficio medio:
687.22 USD
Pérdidas medias:
-792.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2 962.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 962.28 USD (4)
Crecimiento al mes:
-1.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 008.63 USD
Máxima:
3 008.63 USD (2.51%)
Reducción relativa:
De balance:
2.49% (2 993.51 USD)
De fondos:
0.52% (614.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 2
GBPCAD 2
USDJPY 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
EURNZD 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
GBPNZD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -50
GBPCAD -55
USDJPY -765
GBPCHF -740
USDCHF 683
EURNZD 665
GBPJPY 653
AUDNZD -767
EURGBP 658
EURAUD -753
GBPNZD -742
NZDJPY 713
EURCAD 675
NZDCAD -1.1K
AUDJPY -748
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 6
GBPCAD -8
USDJPY -351
GBPCHF -241
USDCHF 202
EURNZD 546
GBPJPY 498
AUDNZD -224
EURGBP 140
EURAUD -548
GBPNZD -666
NZDJPY 415
EURCAD 231
NZDCAD -263
AUDJPY -287
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +721.35 USD
Peor transacción: -1 039 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +2 022.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 962.28 USD

PROP audacity 120 K 
No hay comentarios
2025.12.28 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
