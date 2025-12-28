- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
8 (47.05%)
Transacciones Irrentables:
9 (52.94%)
Mejor transacción:
721.35 USD
Peor transacción:
-1 038.80 USD
Beneficio Bruto:
5 497.73 USD (2 761 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (2 022.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 022.66 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.70%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
-0.54
Transacciones Largas:
12 (70.59%)
Transacciones Cortas:
5 (29.41%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-95.95 USD
Beneficio medio:
687.22 USD
Pérdidas medias:
-792.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2 962.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 962.28 USD (4)
Crecimiento al mes:
-1.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 008.63 USD
Máxima:
3 008.63 USD (2.51%)
Reducción relativa:
De balance:
2.49% (2 993.51 USD)
De fondos:
0.52% (614.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDJPY
|1
1 2
1 2
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-50
|GBPCAD
|-55
|USDJPY
|-765
|GBPCHF
|-740
|USDCHF
|683
|EURNZD
|665
|GBPJPY
|653
|AUDNZD
|-767
|EURGBP
|658
|EURAUD
|-753
|GBPNZD
|-742
|NZDJPY
|713
|EURCAD
|675
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDJPY
|-748
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|6
|GBPCAD
|-8
|USDJPY
|-351
|GBPCHF
|-241
|USDCHF
|202
|EURNZD
|546
|GBPJPY
|498
|AUDNZD
|-224
|EURGBP
|140
|EURAUD
|-548
|GBPNZD
|-666
|NZDJPY
|415
|EURCAD
|231
|NZDCAD
|-263
|AUDJPY
|-287
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +721.35 USD
Peor transacción: -1 039 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +2 022.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 962.28 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AudaCityGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
PROP audacity 120 K
