- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
8 (47.05%)
亏损交易:
9 (52.94%)
最好交易:
721.35 USD
最差交易:
-1 038.80 USD
毛利:
5 497.73 USD (2 761 pips)
毛利亏损:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
最大连续赢利:
3 (2 022.66 USD)
最大连续盈利:
2 022.66 USD (3)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.70%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
23 小时
采收率:
-0.54
长期交易:
12 (70.59%)
短期交易:
5 (29.41%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-95.95 USD
平均利润:
687.22 USD
平均损失:
-792.10 USD
最大连续失误:
4 (-2 962.28 USD)
最大连续亏损:
-2 962.28 USD (4)
每月增长:
-1.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3 008.63 USD
最大值:
3 008.63 USD (2.51%)
相对跌幅:
结余:
2.49% (2 993.51 USD)
净值:
0.52% (614.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-50
|GBPCAD
|-55
|USDJPY
|-765
|GBPCHF
|-740
|USDCHF
|683
|EURNZD
|665
|GBPJPY
|653
|AUDNZD
|-767
|EURGBP
|658
|EURAUD
|-753
|GBPNZD
|-742
|NZDJPY
|713
|EURCAD
|675
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDJPY
|-748
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|6
|GBPCAD
|-8
|USDJPY
|-351
|GBPCHF
|-241
|USDCHF
|202
|EURNZD
|546
|GBPJPY
|498
|AUDNZD
|-224
|EURGBP
|140
|EURAUD
|-548
|GBPNZD
|-666
|NZDJPY
|415
|EURCAD
|231
|NZDCAD
|-263
|AUDJPY
|-287
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +721.35 USD
最差交易: -1 039 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 022.66 USD
最大连续亏损: -2 962.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AudaCityGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
PROP audacity 120 K
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
118K
USD
USD
2
100%
17
47%
100%
0.77
-95.95
USD
USD
2%
1:100