信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AudaCity Capital 120 K
Westoh Kait

AudaCity Capital 120 K

Westoh Kait
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
AudaCityGlobal-Live
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
17
盈利交易:
8 (47.05%)
亏损交易:
9 (52.94%)
最好交易:
721.35 USD
最差交易:
-1 038.80 USD
毛利:
5 497.73 USD (2 761 pips)
毛利亏损:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
最大连续赢利:
3 (2 022.66 USD)
最大连续盈利:
2 022.66 USD (3)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.70%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
23 小时
采收率:
-0.54
长期交易:
12 (70.59%)
短期交易:
5 (29.41%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-95.95 USD
平均利润:
687.22 USD
平均损失:
-792.10 USD
最大连续失误:
4 (-2 962.28 USD)
最大连续亏损:
-2 962.28 USD (4)
每月增长:
-1.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3 008.63 USD
最大值:
3 008.63 USD (2.51%)
相对跌幅:
结余:
2.49% (2 993.51 USD)
净值:
0.52% (614.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 2
GBPCAD 2
USDJPY 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
EURNZD 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
GBPNZD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -50
GBPCAD -55
USDJPY -765
GBPCHF -740
USDCHF 683
EURNZD 665
GBPJPY 653
AUDNZD -767
EURGBP 658
EURAUD -753
GBPNZD -742
NZDJPY 713
EURCAD 675
NZDCAD -1.1K
AUDJPY -748
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 6
GBPCAD -8
USDJPY -351
GBPCHF -241
USDCHF 202
EURNZD 546
GBPJPY 498
AUDNZD -224
EURGBP 140
EURAUD -548
GBPNZD -666
NZDJPY 415
EURCAD 231
NZDCAD -263
AUDJPY -287
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +721.35 USD
最差交易: -1 039 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 022.66 USD
最大连续亏损: -2 962.28 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AudaCityGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

PROP audacity 120 K 
没有评论
2025.12.28 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AudaCity Capital 120 K
每月30 USD
-1%
0
0
USD
118K
USD
2
100%
17
47%
100%
0.77
-95.95
USD
2%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载