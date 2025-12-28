- 자본
트레이드:
39
이익 거래:
25 (64.10%)
손실 거래:
14 (35.90%)
최고의 거래:
765.43 USD
최악의 거래:
-1 038.80 USD
총 수익:
17 526.22 USD (196 575 pips)
총 손실:
-11 192.51 USD (5 263 pips)
연속 최대 이익:
9 (6 370.38 USD)
연속 최대 이익:
6 370.38 USD (9)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
38.79%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.97
롱(주식매수):
26 (66.67%)
숏(주식차입매도):
13 (33.33%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
162.40 USD
평균 이익:
701.05 USD
평균 손실:
-799.47 USD
연속 최대 손실:
4 (-3 112.62 USD)
연속 최대 손실:
-3 112.62 USD (4)
월별 성장률:
5.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 008.63 USD
최대한의:
3 221.66 USD (2.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.49% (2 993.51 USD)
자본금별:
0.84% (1 041.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|NZDJPY
|3
|GBPCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|2
|AUDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|CADCHF
|2
|USDCAD
|2
|EURUSD
|2
|BTCUSD
|2
|GBPCHF
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-801
|GBPUSD
|648
|NZDJPY
|2.1K
|GBPCAD
|-55
|USDCHF
|-82
|EURNZD
|-90
|GBPNZD
|-32
|AUDJPY
|-33
|NZDUSD
|1.3K
|CADCHF
|1.4K
|USDCAD
|1.3K
|EURUSD
|-1.6K
|BTCUSD
|1.4K
|GBPCHF
|-740
|GBPJPY
|653
|AUDNZD
|-767
|EURGBP
|658
|EURAUD
|-753
|EURCAD
|675
|NZDCAD
|-1.1K
|GBPAUD
|696
|AUDUSD
|694
|CHFJPY
|712
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|44
|GBPUSD
|507
|NZDJPY
|1.1K
|GBPCAD
|-8
|USDCHF
|-29
|EURNZD
|-197
|GBPNZD
|164
|AUDJPY
|38
|NZDUSD
|367
|CADCHF
|287
|USDCAD
|347
|EURUSD
|-610
|BTCUSD
|189K
|GBPCHF
|-241
|GBPJPY
|498
|AUDNZD
|-224
|EURGBP
|140
|EURAUD
|-548
|EURCAD
|231
|NZDCAD
|-263
|GBPAUD
|360
|AUDUSD
|144
|CHFJPY
|513
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +765.43 USD
최악의 거래: -1 039 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +6 370.38 USD
연속 최대 손실: -3 112.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AudaCityGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
