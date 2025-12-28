시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AudaCity Capital 120 K
Westoh Kait

AudaCity Capital 120 K

Westoh Kait
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 5%
AudaCityGlobal-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
39
이익 거래:
25 (64.10%)
손실 거래:
14 (35.90%)
최고의 거래:
765.43 USD
최악의 거래:
-1 038.80 USD
총 수익:
17 526.22 USD (196 575 pips)
총 손실:
-11 192.51 USD (5 263 pips)
연속 최대 이익:
9 (6 370.38 USD)
연속 최대 이익:
6 370.38 USD (9)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
38.79%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.97
롱(주식매수):
26 (66.67%)
숏(주식차입매도):
13 (33.33%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
162.40 USD
평균 이익:
701.05 USD
평균 손실:
-799.47 USD
연속 최대 손실:
4 (-3 112.62 USD)
연속 최대 손실:
-3 112.62 USD (4)
월별 성장률:
5.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 008.63 USD
최대한의:
3 221.66 USD (2.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.49% (2 993.51 USD)
자본금별:
0.84% (1 041.46 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 3
GBPUSD 3
NZDJPY 3
GBPCAD 2
USDCHF 2
EURNZD 2
GBPNZD 2
AUDJPY 2
NZDUSD 2
CADCHF 2
USDCAD 2
EURUSD 2
BTCUSD 2
GBPCHF 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -801
GBPUSD 648
NZDJPY 2.1K
GBPCAD -55
USDCHF -82
EURNZD -90
GBPNZD -32
AUDJPY -33
NZDUSD 1.3K
CADCHF 1.4K
USDCAD 1.3K
EURUSD -1.6K
BTCUSD 1.4K
GBPCHF -740
GBPJPY 653
AUDNZD -767
EURGBP 658
EURAUD -753
EURCAD 675
NZDCAD -1.1K
GBPAUD 696
AUDUSD 694
CHFJPY 712
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 44
GBPUSD 507
NZDJPY 1.1K
GBPCAD -8
USDCHF -29
EURNZD -197
GBPNZD 164
AUDJPY 38
NZDUSD 367
CADCHF 287
USDCAD 347
EURUSD -610
BTCUSD 189K
GBPCHF -241
GBPJPY 498
AUDNZD -224
EURGBP 140
EURAUD -548
EURCAD 231
NZDCAD -263
GBPAUD 360
AUDUSD 144
CHFJPY 513
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +765.43 USD
최악의 거래: -1 039 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +6 370.38 USD
연속 최대 손실: -3 112.62 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AudaCityGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

PROP audacity 120 K 
리뷰 없음
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 21:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.28 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AudaCity Capital 120 K
월별 30 USD
5%
0
0
USD
126K
USD
3
100%
39
64%
100%
1.56
162.40
USD
2%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.