シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AudaCity Capital 120 K
Westoh Kait

AudaCity Capital 120 K

Westoh Kait
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
AudaCityGlobal-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
8 (47.05%)
損失トレード:
9 (52.94%)
ベストトレード:
721.35 USD
最悪のトレード:
-1 038.80 USD
総利益:
5 497.73 USD (2 761 pips)
総損失:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
最大連続の勝ち:
3 (2 022.66 USD)
最大連続利益:
2 022.66 USD (3)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.70%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
-0.54
長いトレード:
12 (70.59%)
短いトレード:
5 (29.41%)
プロフィットファクター:
0.77
期待されたペイオフ:
-95.95 USD
平均利益:
687.22 USD
平均損失:
-792.10 USD
最大連続の負け:
4 (-2 962.28 USD)
最大連続損失:
-2 962.28 USD (4)
月間成長:
-1.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 008.63 USD
最大の:
3 008.63 USD (2.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.49% (2 993.51 USD)
エクイティによる:
0.52% (614.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 2
GBPCAD 2
USDJPY 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
EURNZD 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
GBPNZD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -50
GBPCAD -55
USDJPY -765
GBPCHF -740
USDCHF 683
EURNZD 665
GBPJPY 653
AUDNZD -767
EURGBP 658
EURAUD -753
GBPNZD -742
NZDJPY 713
EURCAD 675
NZDCAD -1.1K
AUDJPY -748
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 6
GBPCAD -8
USDJPY -351
GBPCHF -241
USDCHF 202
EURNZD 546
GBPJPY 498
AUDNZD -224
EURGBP 140
EURAUD -548
GBPNZD -666
NZDJPY 415
EURCAD 231
NZDCAD -263
AUDJPY -287
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +721.35 USD
最悪のトレード: -1 039 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +2 022.66 USD
最大連続損失: -2 962.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AudaCityGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

PROP audacity 120 K 
レビューなし
2025.12.28 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください