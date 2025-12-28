- 成長
トレード:
17
利益トレード:
8 (47.05%)
損失トレード:
9 (52.94%)
ベストトレード:
721.35 USD
最悪のトレード:
-1 038.80 USD
総利益:
5 497.73 USD (2 761 pips)
総損失:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
最大連続の勝ち:
3 (2 022.66 USD)
最大連続利益:
2 022.66 USD (3)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.70%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
-0.54
長いトレード:
12 (70.59%)
短いトレード:
5 (29.41%)
プロフィットファクター:
0.77
期待されたペイオフ:
-95.95 USD
平均利益:
687.22 USD
平均損失:
-792.10 USD
最大連続の負け:
4 (-2 962.28 USD)
最大連続損失:
-2 962.28 USD (4)
月間成長:
-1.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 008.63 USD
最大の:
3 008.63 USD (2.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.49% (2 993.51 USD)
エクイティによる:
0.52% (614.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-50
|GBPCAD
|-55
|USDJPY
|-765
|GBPCHF
|-740
|USDCHF
|683
|EURNZD
|665
|GBPJPY
|653
|AUDNZD
|-767
|EURGBP
|658
|EURAUD
|-753
|GBPNZD
|-742
|NZDJPY
|713
|EURCAD
|675
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDJPY
|-748
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|6
|GBPCAD
|-8
|USDJPY
|-351
|GBPCHF
|-241
|USDCHF
|202
|EURNZD
|546
|GBPJPY
|498
|AUDNZD
|-224
|EURGBP
|140
|EURAUD
|-548
|GBPNZD
|-666
|NZDJPY
|415
|EURCAD
|231
|NZDCAD
|-263
|AUDJPY
|-287
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +721.35 USD
最悪のトレード: -1 039 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +2 022.66 USD
最大連続損失: -2 962.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AudaCityGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
