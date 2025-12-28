- Crescimento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
8 (47.05%)
Negociações com perda:
9 (52.94%)
Melhor negociação:
721.35 USD
Pior negociação:
-1 038.80 USD
Lucro bruto:
5 497.73 USD (2 761 pips)
Perda bruta:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (2 022.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 022.66 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.70%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
12 (70.59%)
Negociações curtas:
5 (29.41%)
Fator de lucro:
0.77
Valor esperado:
-95.95 USD
Lucro médio:
687.22 USD
Perda média:
-792.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2 962.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 962.28 USD (4)
Crescimento mensal:
-1.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 008.63 USD
Máximo:
3 008.63 USD (2.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.49% (2 993.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.52% (614.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDJPY
|1
1 2
1 2
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-50
|GBPCAD
|-55
|USDJPY
|-765
|GBPCHF
|-740
|USDCHF
|683
|EURNZD
|665
|GBPJPY
|653
|AUDNZD
|-767
|EURGBP
|658
|EURAUD
|-753
|GBPNZD
|-742
|NZDJPY
|713
|EURCAD
|675
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDJPY
|-748
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|6
|GBPCAD
|-8
|USDJPY
|-351
|GBPCHF
|-241
|USDCHF
|202
|EURNZD
|546
|GBPJPY
|498
|AUDNZD
|-224
|EURGBP
|140
|EURAUD
|-548
|GBPNZD
|-666
|NZDJPY
|415
|EURCAD
|231
|NZDCAD
|-263
|AUDJPY
|-287
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AudaCityGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
