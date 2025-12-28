SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AudaCity Capital 120 K
Westoh Kait

AudaCity Capital 120 K

Westoh Kait
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
AudaCityGlobal-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
8 (47.05%)
Perte trades:
9 (52.94%)
Meilleure transaction:
721.35 USD
Pire transaction:
-1 038.80 USD
Bénéfice brut:
5 497.73 USD (2 761 pips)
Perte brute:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (2 022.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 022.66 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.70%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
12 (70.59%)
Courts trades:
5 (29.41%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-95.95 USD
Bénéfice moyen:
687.22 USD
Perte moyenne:
-792.10 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2 962.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 962.28 USD (4)
Croissance mensuelle:
-1.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 008.63 USD
Maximal:
3 008.63 USD (2.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.49% (2 993.51 USD)
Par fonds propres:
0.52% (614.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 2
GBPCAD 2
USDJPY 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
EURNZD 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
GBPNZD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -50
GBPCAD -55
USDJPY -765
GBPCHF -740
USDCHF 683
EURNZD 665
GBPJPY 653
AUDNZD -767
EURGBP 658
EURAUD -753
GBPNZD -742
NZDJPY 713
EURCAD 675
NZDCAD -1.1K
AUDJPY -748
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 6
GBPCAD -8
USDJPY -351
GBPCHF -241
USDCHF 202
EURNZD 546
GBPJPY 498
AUDNZD -224
EURGBP 140
EURAUD -548
GBPNZD -666
NZDJPY 415
EURCAD 231
NZDCAD -263
AUDJPY -287
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +721.35 USD
Pire transaction: -1 039 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 022.66 USD
Perte consécutive maximale: -2 962.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AudaCityGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

PROP audacity 120 K 
Aucun avis
2025.12.28 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AudaCity Capital 120 K
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
118K
USD
2
100%
17
47%
100%
0.77
-95.95
USD
2%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.