Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
8 (47.05%)
Verlusttrades:
9 (52.94%)
Bester Trade:
721.35 USD
Schlechtester Trade:
-1 038.80 USD
Bruttoprofit:
5 497.73 USD (2 761 pips)
Bruttoverlust:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (2 022.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 022.66 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.70%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.54
Long-Positionen:
12 (70.59%)
Short-Positionen:
5 (29.41%)
Profit-Faktor:
0.77
Mathematische Gewinnerwartung:
-95.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
687.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-792.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2 962.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 962.28 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-1.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 008.63 USD
Maximaler:
3 008.63 USD (2.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.49% (2 993.51 USD)
Kapital:
0.52% (614.62 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-50
|GBPCAD
|-55
|USDJPY
|-765
|GBPCHF
|-740
|USDCHF
|683
|EURNZD
|665
|GBPJPY
|653
|AUDNZD
|-767
|EURGBP
|658
|EURAUD
|-753
|GBPNZD
|-742
|NZDJPY
|713
|EURCAD
|675
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDJPY
|-748
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|6
|GBPCAD
|-8
|USDJPY
|-351
|GBPCHF
|-241
|USDCHF
|202
|EURNZD
|546
|GBPJPY
|498
|AUDNZD
|-224
|EURGBP
|140
|EURAUD
|-548
|GBPNZD
|-666
|NZDJPY
|415
|EURCAD
|231
|NZDCAD
|-263
|AUDJPY
|-287
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Bester Trade: +721.35 USD
Schlechtester Trade: -1 039 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 022.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 962.28 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AudaCityGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
