Westoh Kait

AudaCity Capital 120 K

Westoh Kait
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
AudaCityGlobal-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
8 (47.05%)
Verlusttrades:
9 (52.94%)
Bester Trade:
721.35 USD
Schlechtester Trade:
-1 038.80 USD
Bruttoprofit:
5 497.73 USD (2 761 pips)
Bruttoverlust:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (2 022.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 022.66 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.70%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.54
Long-Positionen:
12 (70.59%)
Short-Positionen:
5 (29.41%)
Profit-Faktor:
0.77
Mathematische Gewinnerwartung:
-95.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
687.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-792.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2 962.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 962.28 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-1.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 008.63 USD
Maximaler:
3 008.63 USD (2.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.49% (2 993.51 USD)
Kapital:
0.52% (614.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 2
GBPCAD 2
USDJPY 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
EURNZD 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
GBPNZD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -50
GBPCAD -55
USDJPY -765
GBPCHF -740
USDCHF 683
EURNZD 665
GBPJPY 653
AUDNZD -767
EURGBP 658
EURAUD -753
GBPNZD -742
NZDJPY 713
EURCAD 675
NZDCAD -1.1K
AUDJPY -748
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 6
GBPCAD -8
USDJPY -351
GBPCHF -241
USDCHF 202
EURNZD 546
GBPJPY 498
AUDNZD -224
EURGBP 140
EURAUD -548
GBPNZD -666
NZDJPY 415
EURCAD 231
NZDCAD -263
AUDJPY -287
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +721.35 USD
Schlechtester Trade: -1 039 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 022.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 962.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AudaCityGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

PROP audacity 120 K 
Keine Bewertungen
2025.12.28 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

