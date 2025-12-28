- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
8 (47.05%)
Loss Trade:
9 (52.94%)
Best Trade:
721.35 USD
Worst Trade:
-1 038.80 USD
Profitto lordo:
5 497.73 USD (2 761 pips)
Perdita lorda:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2 022.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 022.66 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.70%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
12 (70.59%)
Short Trade:
5 (29.41%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-95.95 USD
Profitto medio:
687.22 USD
Perdita media:
-792.10 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 962.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 962.28 USD (4)
Crescita mensile:
-1.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 008.63 USD
Massimale:
3 008.63 USD (2.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.49% (2 993.51 USD)
Per equità:
0.52% (614.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-50
|GBPCAD
|-55
|USDJPY
|-765
|GBPCHF
|-740
|USDCHF
|683
|EURNZD
|665
|GBPJPY
|653
|AUDNZD
|-767
|EURGBP
|658
|EURAUD
|-753
|GBPNZD
|-742
|NZDJPY
|713
|EURCAD
|675
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDJPY
|-748
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|6
|GBPCAD
|-8
|USDJPY
|-351
|GBPCHF
|-241
|USDCHF
|202
|EURNZD
|546
|GBPJPY
|498
|AUDNZD
|-224
|EURGBP
|140
|EURAUD
|-548
|GBPNZD
|-666
|NZDJPY
|415
|EURCAD
|231
|NZDCAD
|-263
|AUDJPY
|-287
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Best Trade: +721.35 USD
Worst Trade: -1 039 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 022.66 USD
Massima perdita consecutiva: -2 962.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AudaCityGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
PROP audacity 120 K
