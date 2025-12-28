- Прирост
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
8 (47.05%)
Убыточных трейдов:
9 (52.94%)
Лучший трейд:
721.35 USD
Худший трейд:
-1 038.80 USD
Общая прибыль:
5 497.73 USD (2 761 pips)
Общий убыток:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (2 022.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 022.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.70%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
12 (70.59%)
Коротких трейдов:
5 (29.41%)
Профит фактор:
0.77
Мат. ожидание:
-95.95 USD
Средняя прибыль:
687.22 USD
Средний убыток:
-792.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 962.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 962.28 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 008.63 USD
Максимальная:
3 008.63 USD (2.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.49% (2 993.51 USD)
По эквити:
0.52% (614.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDJPY
|1
1 2
1 2
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-50
|GBPCAD
|-55
|USDJPY
|-765
|GBPCHF
|-740
|USDCHF
|683
|EURNZD
|665
|GBPJPY
|653
|AUDNZD
|-767
|EURGBP
|658
|EURAUD
|-753
|GBPNZD
|-742
|NZDJPY
|713
|EURCAD
|675
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDJPY
|-748
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|6
|GBPCAD
|-8
|USDJPY
|-351
|GBPCHF
|-241
|USDCHF
|202
|EURNZD
|546
|GBPJPY
|498
|AUDNZD
|-224
|EURGBP
|140
|EURAUD
|-548
|GBPNZD
|-666
|NZDJPY
|415
|EURCAD
|231
|NZDCAD
|-263
|AUDJPY
|-287
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +721.35 USD
Худший трейд: -1 039 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 022.66 USD
Макс. убыток в серии: -2 962.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AudaCityGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
PROP audacity 120 K
Нет отзывов
