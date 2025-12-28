СигналыРазделы
Westoh Kait

AudaCity Capital 120 K

Westoh Kait
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
AudaCityGlobal-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
8 (47.05%)
Убыточных трейдов:
9 (52.94%)
Лучший трейд:
721.35 USD
Худший трейд:
-1 038.80 USD
Общая прибыль:
5 497.73 USD (2 761 pips)
Общий убыток:
-7 128.91 USD (3 311 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (2 022.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 022.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.70%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
12 (70.59%)
Коротких трейдов:
5 (29.41%)
Профит фактор:
0.77
Мат. ожидание:
-95.95 USD
Средняя прибыль:
687.22 USD
Средний убыток:
-792.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 962.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 962.28 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 008.63 USD
Максимальная:
3 008.63 USD (2.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.49% (2 993.51 USD)
По эквити:
0.52% (614.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 2
GBPCAD 2
USDJPY 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
EURNZD 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
GBPNZD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
AUDJPY 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -50
GBPCAD -55
USDJPY -765
GBPCHF -740
USDCHF 683
EURNZD 665
GBPJPY 653
AUDNZD -767
EURGBP 658
EURAUD -753
GBPNZD -742
NZDJPY 713
EURCAD 675
NZDCAD -1.1K
AUDJPY -748
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 6
GBPCAD -8
USDJPY -351
GBPCHF -241
USDCHF 202
EURNZD 546
GBPJPY 498
AUDNZD -224
EURGBP 140
EURAUD -548
GBPNZD -666
NZDJPY 415
EURCAD 231
NZDCAD -263
AUDJPY -287
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +721.35 USD
Худший трейд: -1 039 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 022.66 USD
Макс. убыток в серии: -2 962.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AudaCityGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

PROP audacity 120 K 
Нет отзывов
2025.12.28 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
