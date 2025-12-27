- Büyüme
İşlemler:
423
Kârla kapanan işlemler:
250 (59.10%)
Zararla kapanan işlemler:
173 (40.90%)
En iyi işlem:
24.41 USD
En kötü işlem:
-24.97 USD
Brüt kâr:
700.58 USD (1 461 511 pips)
Brüt zarar:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (29.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
25.48%
Maks. mevduat yükü:
35.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
175 (41.37%)
Satış işlemleri:
248 (58.63%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-3.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-34.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.56 USD (6)
Aylık büyüme:
35.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.28 USD
Maksimum:
136.67 USD (28.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.56% (136.67 USD)
Varlığa göre:
21.72% (10.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|BTCUSD
|71
|CADCHF
|9
|XAGUSD
|6
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|79
|BTCUSD
|-31
|CADCHF
|4
|XAGUSD
|15
|EURUSD
|-1
|ETHUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|84K
|BTCUSD
|3.3K
|CADCHF
|335
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|-111
|ETHUSD
|-7.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.41 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +29.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
TitanFX-MT5-01
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
İnceleme yok
