Trung Du Doan

Market Secrets

Trung Du Doan
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
423
Kârla kapanan işlemler:
250 (59.10%)
Zararla kapanan işlemler:
173 (40.90%)
En iyi işlem:
24.41 USD
En kötü işlem:
-24.97 USD
Brüt kâr:
700.58 USD (1 461 511 pips)
Brüt zarar:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (29.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
25.48%
Maks. mevduat yükü:
35.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
175 (41.37%)
Satış işlemleri:
248 (58.63%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-3.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-34.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.56 USD (6)
Aylık büyüme:
35.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.28 USD
Maksimum:
136.67 USD (28.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.56% (136.67 USD)
Varlığa göre:
21.72% (10.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 332
BTCUSD 71
CADCHF 9
XAGUSD 6
EURUSD 3
ETHUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 79
BTCUSD -31
CADCHF 4
XAGUSD 15
EURUSD -1
ETHUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 84K
BTCUSD 3.3K
CADCHF 335
XAGUSD 223
EURUSD -111
ETHUSD -7.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.41 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +29.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
TitanFX-MT5-01
6.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
İnceleme yok
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.27 16:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
