Trung Du Doan

Market Secrets

Trung Du Doan
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 52%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
424
Прибыльных трейдов:
251 (59.19%)
Убыточных трейдов:
173 (40.80%)
Лучший трейд:
24.41 USD
Худший трейд:
-24.97 USD
Общая прибыль:
717.16 USD (1 478 094 pips)
Общий убыток:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (29.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.37 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
35.53%
Макс. загрузка депозита:
70.91%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
175 (41.27%)
Коротких трейдов:
249 (58.73%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
2.86 USD
Средний убыток:
-3.71 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-34.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.56 USD (6)
Прирост в месяц:
82.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
44.28 USD
Максимальная:
136.67 USD (28.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.56% (136.67 USD)
По эквити:
21.72% (10.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 333
BTCUSD 71
CADCHF 9
XAGUSD 6
EURUSD 3
ETHUSD 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 95
BTCUSD -31
CADCHF 4
XAGUSD 15
EURUSD -1
ETHUSD -8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 101K
BTCUSD 3.3K
CADCHF 335
XAGUSD 223
EURUSD -111
ETHUSD -7.5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.41 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +29.78 USD
Макс. убыток в серии: -34.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real28
7.72 × 18
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
157.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.31 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.27 16:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.