Всего трейдов:
424
Прибыльных трейдов:
251 (59.19%)
Убыточных трейдов:
173 (40.80%)
Лучший трейд:
24.41 USD
Худший трейд:
-24.97 USD
Общая прибыль:
717.16 USD (1 478 094 pips)
Общий убыток:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (29.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.37 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
35.53%
Макс. загрузка депозита:
70.91%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
175 (41.27%)
Коротких трейдов:
249 (58.73%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
2.86 USD
Средний убыток:
-3.71 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-34.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.56 USD (6)
Прирост в месяц:
82.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
44.28 USD
Максимальная:
136.67 USD (28.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.56% (136.67 USD)
По эквити:
21.72% (10.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|333
|BTCUSD
|71
|CADCHF
|9
|XAGUSD
|6
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|95
|BTCUSD
|-31
|CADCHF
|4
|XAGUSD
|15
|EURUSD
|-1
|ETHUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|101K
|BTCUSD
|3.3K
|CADCHF
|335
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|-111
|ETHUSD
|-7.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +24.41 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +29.78 USD
Макс. убыток в серии: -34.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|7.72 × 18
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|157.00 × 1
Нет отзывов
