- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
423
Gewinntrades:
250 (59.10%)
Verlusttrades:
173 (40.90%)
Bester Trade:
24.41 USD
Schlechtester Trade:
-24.97 USD
Bruttoprofit:
700.58 USD (1 461 511 pips)
Bruttoverlust:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (29.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.37 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
31.09%
Max deposit load:
35.26%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.43
Long-Positionen:
175 (41.37%)
Short-Positionen:
248 (58.63%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-34.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.56 USD (6)
Wachstum pro Monat :
35.44%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
44.28 USD
Maximaler:
136.67 USD (28.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.56% (136.67 USD)
Kapital:
21.72% (10.86 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|BTCUSD
|71
|CADCHF
|9
|XAGUSD
|6
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|79
|BTCUSD
|-31
|CADCHF
|4
|XAGUSD
|15
|EURUSD
|-1
|ETHUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|84K
|BTCUSD
|3.3K
|CADCHF
|335
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|-111
|ETHUSD
|-7.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +24.41 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
14%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
9
0%
423
59%
31%
1.09
0.14
USD
USD
46%
1:200