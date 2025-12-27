SignaleKategorien
Trung Du Doan

Market Secrets

Trung Du Doan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
423
Gewinntrades:
250 (59.10%)
Verlusttrades:
173 (40.90%)
Bester Trade:
24.41 USD
Schlechtester Trade:
-24.97 USD
Bruttoprofit:
700.58 USD (1 461 511 pips)
Bruttoverlust:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (29.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.37 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
31.09%
Max deposit load:
35.26%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.43
Long-Positionen:
175 (41.37%)
Short-Positionen:
248 (58.63%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-34.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.56 USD (6)
Wachstum pro Monat :
35.44%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
44.28 USD
Maximaler:
136.67 USD (28.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.56% (136.67 USD)
Kapital:
21.72% (10.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 332
BTCUSD 71
CADCHF 9
XAGUSD 6
EURUSD 3
ETHUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 79
BTCUSD -31
CADCHF 4
XAGUSD 15
EURUSD -1
ETHUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 84K
BTCUSD 3.3K
CADCHF 335
XAGUSD 223
EURUSD -111
ETHUSD -7.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.41 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.27 16:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Market Secrets
30 USD pro Monat
14%
0
0
USD
50
USD
9
0%
423
59%
31%
1.09
0.14
USD
46%
1:200
