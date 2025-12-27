SegnaliSezioni
Trung Du Doan

Market Secrets

Trung Du Doan
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
423
Profit Trade:
250 (59.10%)
Loss Trade:
173 (40.90%)
Best Trade:
24.41 USD
Worst Trade:
-24.97 USD
Profitto lordo:
700.58 USD (1 461 511 pips)
Perdita lorda:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (29.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
25.48%
Massimo carico di deposito:
35.26%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
175 (41.37%)
Short Trade:
248 (58.63%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-3.71 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-34.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.56 USD (6)
Crescita mensile:
35.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.28 USD
Massimale:
136.67 USD (28.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.56% (136.67 USD)
Per equità:
21.72% (10.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 332
BTCUSD 71
CADCHF 9
XAGUSD 6
EURUSD 3
ETHUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 79
BTCUSD -31
CADCHF 4
XAGUSD 15
EURUSD -1
ETHUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 84K
BTCUSD 3.3K
CADCHF 335
XAGUSD 223
EURUSD -111
ETHUSD -7.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.41 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +29.78 USD
Massima perdita consecutiva: -34.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
TitanFX-MT5-01
6.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
Non ci sono recensioni
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.27 16:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
