- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
423
Profit Trade:
250 (59.10%)
Loss Trade:
173 (40.90%)
Best Trade:
24.41 USD
Worst Trade:
-24.97 USD
Profitto lordo:
700.58 USD (1 461 511 pips)
Perdita lorda:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (29.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
25.48%
Massimo carico di deposito:
35.26%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
175 (41.37%)
Short Trade:
248 (58.63%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-3.71 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-34.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.56 USD (6)
Crescita mensile:
35.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.28 USD
Massimale:
136.67 USD (28.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.56% (136.67 USD)
Per equità:
21.72% (10.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|BTCUSD
|71
|CADCHF
|9
|XAGUSD
|6
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|79
|BTCUSD
|-31
|CADCHF
|4
|XAGUSD
|15
|EURUSD
|-1
|ETHUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|84K
|BTCUSD
|3.3K
|CADCHF
|335
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|-111
|ETHUSD
|-7.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.41 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +29.78 USD
Massima perdita consecutiva: -34.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
TitanFX-MT5-01
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
9
0%
423
59%
25%
1.09
0.14
USD
USD
46%
1:200