Trung Du Doan

Market Secrets

Trung Du Doan
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
423
Negociações com lucro:
250 (59.10%)
Negociações com perda:
173 (40.90%)
Melhor negociação:
24.41 USD
Pior negociação:
-24.97 USD
Lucro bruto:
700.58 USD (1 461 511 pips)
Perda bruta:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (29.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.37 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
31.09%
Depósito máximo carregado:
35.26%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.43
Negociações longas:
175 (41.37%)
Negociações curtas:
248 (58.63%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
2.80 USD
Perda média:
-3.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-34.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.56 USD (6)
Crescimento mensal:
35.44%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.28 USD
Máximo:
136.67 USD (28.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.56% (136.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.72% (10.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 332
BTCUSD 71
CADCHF 9
XAGUSD 6
EURUSD 3
ETHUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 79
BTCUSD -31
CADCHF 4
XAGUSD 15
EURUSD -1
ETHUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 84K
BTCUSD 3.3K
CADCHF 335
XAGUSD 223
EURUSD -111
ETHUSD -7.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.41 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +29.78 USD
Máxima perda consecutiva: -34.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
Sem comentários
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.27 16:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
