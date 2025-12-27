- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
423
Negociações com lucro:
250 (59.10%)
Negociações com perda:
173 (40.90%)
Melhor negociação:
24.41 USD
Pior negociação:
-24.97 USD
Lucro bruto:
700.58 USD (1 461 511 pips)
Perda bruta:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (29.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.37 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
31.09%
Depósito máximo carregado:
35.26%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.43
Negociações longas:
175 (41.37%)
Negociações curtas:
248 (58.63%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
2.80 USD
Perda média:
-3.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-34.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.56 USD (6)
Crescimento mensal:
35.44%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.28 USD
Máximo:
136.67 USD (28.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.56% (136.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.72% (10.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|BTCUSD
|71
|CADCHF
|9
|XAGUSD
|6
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|79
|BTCUSD
|-31
|CADCHF
|4
|XAGUSD
|15
|EURUSD
|-1
|ETHUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|84K
|BTCUSD
|3.3K
|CADCHF
|335
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|-111
|ETHUSD
|-7.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.41 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +29.78 USD
Máxima perda consecutiva: -34.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
9
0%
423
59%
31%
1.09
0.14
USD
USD
46%
1:200