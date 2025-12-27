- 成长
交易:
423
盈利交易:
250 (59.10%)
亏损交易:
173 (40.90%)
最好交易:
24.41 USD
最差交易:
-24.97 USD
毛利:
700.58 USD (1 461 511 pips)
毛利亏损:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
最大连续赢利:
11 (29.78 USD)
最大连续盈利:
38.37 USD (6)
夏普比率:
0.04
交易活动:
29.77%
最大入金加载:
35.26%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.43
长期交易:
175 (41.37%)
短期交易:
248 (58.63%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
2.80 USD
平均损失:
-3.71 USD
最大连续失误:
7 (-34.94 USD)
最大连续亏损:
-60.56 USD (6)
每月增长:
35.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
44.28 USD
最大值:
136.67 USD (28.03%)
相对跌幅:
结余:
45.56% (136.67 USD)
净值:
21.72% (10.86 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|BTCUSD
|71
|CADCHF
|9
|XAGUSD
|6
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|79
|BTCUSD
|-31
|CADCHF
|4
|XAGUSD
|15
|EURUSD
|-1
|ETHUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|84K
|BTCUSD
|3.3K
|CADCHF
|335
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|-111
|ETHUSD
|-7.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +24.41 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +29.78 USD
最大连续亏损: -34.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
