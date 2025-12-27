シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Market Secrets
Trung Du Doan

Market Secrets

Trung Du Doan
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
423
利益トレード:
250 (59.10%)
損失トレード:
173 (40.90%)
ベストトレード:
24.41 USD
最悪のトレード:
-24.97 USD
総利益:
700.58 USD (1 461 511 pips)
総損失:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
最大連続の勝ち:
11 (29.78 USD)
最大連続利益:
38.37 USD (6)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
31.09%
最大入金額:
35.26%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.43
長いトレード:
175 (41.37%)
短いトレード:
248 (58.63%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
2.80 USD
平均損失:
-3.71 USD
最大連続の負け:
7 (-34.94 USD)
最大連続損失:
-60.56 USD (6)
月間成長:
35.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
44.28 USD
最大の:
136.67 USD (28.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.56% (136.67 USD)
エクイティによる:
21.72% (10.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 332
BTCUSD 71
CADCHF 9
XAGUSD 6
EURUSD 3
ETHUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 79
BTCUSD -31
CADCHF 4
XAGUSD 15
EURUSD -1
ETHUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 84K
BTCUSD 3.3K
CADCHF 335
XAGUSD 223
EURUSD -111
ETHUSD -7.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.41 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +29.78 USD
最大連続損失: -34.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
レビューなし
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.27 16:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
