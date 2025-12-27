- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
423
利益トレード:
250 (59.10%)
損失トレード:
173 (40.90%)
ベストトレード:
24.41 USD
最悪のトレード:
-24.97 USD
総利益:
700.58 USD (1 461 511 pips)
総損失:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
最大連続の勝ち:
11 (29.78 USD)
最大連続利益:
38.37 USD (6)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
31.09%
最大入金額:
35.26%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.43
長いトレード:
175 (41.37%)
短いトレード:
248 (58.63%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
2.80 USD
平均損失:
-3.71 USD
最大連続の負け:
7 (-34.94 USD)
最大連続損失:
-60.56 USD (6)
月間成長:
35.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
44.28 USD
最大の:
136.67 USD (28.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.56% (136.67 USD)
エクイティによる:
21.72% (10.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|BTCUSD
|71
|CADCHF
|9
|XAGUSD
|6
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|79
|BTCUSD
|-31
|CADCHF
|4
|XAGUSD
|15
|EURUSD
|-1
|ETHUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|84K
|BTCUSD
|3.3K
|CADCHF
|335
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|-111
|ETHUSD
|-7.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.41 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +29.78 USD
最大連続損失: -34.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
14%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
9
0%
423
59%
31%
1.09
0.14
USD
USD
46%
1:200