Trung Du Doan

Market Secrets

Trung Du Doan
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
423
Transacciones Rentables:
250 (59.10%)
Transacciones Irrentables:
173 (40.90%)
Mejor transacción:
24.41 USD
Peor transacción:
-24.97 USD
Beneficio Bruto:
700.58 USD (1 461 511 pips)
Pérdidas Brutas:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (29.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.37 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
31.09%
Carga máxima del depósito:
35.26%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.43
Transacciones Largas:
175 (41.37%)
Transacciones Cortas:
248 (58.63%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
0.14 USD
Beneficio medio:
2.80 USD
Pérdidas medias:
-3.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-34.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60.56 USD (6)
Crecimiento al mes:
35.44%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.28 USD
Máxima:
136.67 USD (28.03%)
Reducción relativa:
De balance:
45.56% (136.67 USD)
De fondos:
21.72% (10.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 332
BTCUSD 71
CADCHF 9
XAGUSD 6
EURUSD 3
ETHUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 79
BTCUSD -31
CADCHF 4
XAGUSD 15
EURUSD -1
ETHUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 84K
BTCUSD 3.3K
CADCHF 335
XAGUSD 223
EURUSD -111
ETHUSD -7.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.41 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +29.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
TitanFX-MT5-01
6.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.27 16:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.