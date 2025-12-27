- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
423
Transacciones Rentables:
250 (59.10%)
Transacciones Irrentables:
173 (40.90%)
Mejor transacción:
24.41 USD
Peor transacción:
-24.97 USD
Beneficio Bruto:
700.58 USD (1 461 511 pips)
Pérdidas Brutas:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (29.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.37 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
31.09%
Carga máxima del depósito:
35.26%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.43
Transacciones Largas:
175 (41.37%)
Transacciones Cortas:
248 (58.63%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
0.14 USD
Beneficio medio:
2.80 USD
Pérdidas medias:
-3.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-34.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60.56 USD (6)
Crecimiento al mes:
35.44%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.28 USD
Máxima:
136.67 USD (28.03%)
Reducción relativa:
De balance:
45.56% (136.67 USD)
De fondos:
21.72% (10.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|BTCUSD
|71
|CADCHF
|9
|XAGUSD
|6
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|79
|BTCUSD
|-31
|CADCHF
|4
|XAGUSD
|15
|EURUSD
|-1
|ETHUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|84K
|BTCUSD
|3.3K
|CADCHF
|335
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|-111
|ETHUSD
|-7.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +24.41 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +29.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
TitanFX-MT5-01
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
14%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
9
0%
423
59%
31%
1.09
0.14
USD
USD
46%
1:200