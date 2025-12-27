SignauxSections
Trung Du Doan

Market Secrets

Trung Du Doan
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
423
Bénéfice trades:
250 (59.10%)
Perte trades:
173 (40.90%)
Meilleure transaction:
24.41 USD
Pire transaction:
-24.97 USD
Bénéfice brut:
700.58 USD (1 461 511 pips)
Perte brute:
-642.17 USD (1 381 013 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (29.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.37 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
25.48%
Charge de dépôt maximale:
35.26%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.43
Longs trades:
175 (41.37%)
Courts trades:
248 (58.63%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.14 USD
Bénéfice moyen:
2.80 USD
Perte moyenne:
-3.71 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-34.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-60.56 USD (6)
Croissance mensuelle:
35.44%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.28 USD
Maximal:
136.67 USD (28.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.56% (136.67 USD)
Par fonds propres:
21.72% (10.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 332
BTCUSD 71
CADCHF 9
XAGUSD 6
EURUSD 3
ETHUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 79
BTCUSD -31
CADCHF 4
XAGUSD 15
EURUSD -1
ETHUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 84K
BTCUSD 3.3K
CADCHF 335
XAGUSD 223
EURUSD -111
ETHUSD -7.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.41 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +29.78 USD
Perte consécutive maximale: -34.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
TitanFX-MT5-01
6.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
Aucun avis
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.27 16:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.