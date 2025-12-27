- 자본
- 축소
트레이드:
432
이익 거래:
257 (59.49%)
손실 거래:
175 (40.51%)
최고의 거래:
24.41 USD
최악의 거래:
-24.97 USD
총 수익:
734.18 USD (1 607 805 pips)
총 손실:
-645.81 USD (1 384 650 pips)
연속 최대 이익:
11 (29.78 USD)
연속 최대 이익:
38.37 USD (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
21.67%
최대 입금량:
70.91%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.65
롱(주식매수):
183 (42.36%)
숏(주식차입매도):
249 (57.64%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.20 USD
평균 이익:
2.86 USD
평균 손실:
-3.69 USD
연속 최대 손실:
7 (-34.94 USD)
연속 최대 손실:
-60.56 USD (6)
월별 성장률:
120.77%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
44.28 USD
최대한의:
136.67 USD (28.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.56% (136.67 USD)
자본금별:
21.72% (10.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|BTCUSD
|76
|CADCHF
|9
|XAGUSD
|6
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|93
|BTCUSD
|-15
|CADCHF
|4
|XAGUSD
|15
|EURUSD
|-1
|ETHUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|98K
|BTCUSD
|132K
|CADCHF
|335
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|-111
|ETHUSD
|-7.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.41 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +29.78 USD
연속 최대 손실: -34.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|168.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
83%
0
0
USD
USD
80
USD
USD
10
0%
432
59%
22%
1.13
0.20
USD
USD
46%
1:200