리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real 0.00 × 3 FBS-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 0.00 × 9 VantageInternational-Live 14 0.00 × 5 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 OxSecurities-Live 4.05 × 21 FusionMarkets-Live 5.67 × 3 Exness-MT5Real37 10.43 × 14 Exness-MT5Real28 12.34 × 634 Exness-MT5Real15 12.51 × 88 VantageInternational-Live 7 17.50 × 2 RoboForex-Pro 168.00 × 1