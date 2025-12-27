시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Market Secrets
Trung Du Doan

Market Secrets

Trung Du Doan
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 83%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
432
이익 거래:
257 (59.49%)
손실 거래:
175 (40.51%)
최고의 거래:
24.41 USD
최악의 거래:
-24.97 USD
총 수익:
734.18 USD (1 607 805 pips)
총 손실:
-645.81 USD (1 384 650 pips)
연속 최대 이익:
11 (29.78 USD)
연속 최대 이익:
38.37 USD (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
21.67%
최대 입금량:
70.91%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.65
롱(주식매수):
183 (42.36%)
숏(주식차입매도):
249 (57.64%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.20 USD
평균 이익:
2.86 USD
평균 손실:
-3.69 USD
연속 최대 손실:
7 (-34.94 USD)
연속 최대 손실:
-60.56 USD (6)
월별 성장률:
120.77%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
44.28 USD
최대한의:
136.67 USD (28.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.56% (136.67 USD)
자본금별:
21.72% (10.86 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 336
BTCUSD 76
CADCHF 9
XAGUSD 6
EURUSD 3
ETHUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 93
BTCUSD -15
CADCHF 4
XAGUSD 15
EURUSD -1
ETHUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 98K
BTCUSD 132K
CADCHF 335
XAGUSD 223
EURUSD -111
ETHUSD -7.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +24.41 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +29.78 USD
연속 최대 손실: -34.94 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
VantageInternational-Live 14
0.00 × 5
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
168.00 × 1
리뷰 없음
2026.01.06 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.27 16:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
