Cristian Fernando Bolanos Chamorro

ColTRADINGCT

Cristian Fernando Bolanos Chamorro
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
133 (53.20%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (46.80%)
En iyi işlem:
26.50 USD
En kötü işlem:
-28.90 USD
Brüt kâr:
426.34 USD (7 839 pips)
Brüt zarar:
-305.90 USD (5 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (90.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.69 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
91.25%
Maks. mevduat yükü:
19.55%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
155 (62.00%)
Satış işlemleri:
95 (38.00%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
3.21 USD
Ortalama zarar:
-2.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
57 (-110.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.10 USD (57)
Aylık büyüme:
15.09%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.08 USD
Maksimum:
117.03 USD (45.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.49% (117.03 USD)
Varlığa göre:
10.76% (71.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 166
USDJPY 67
NZDUSD 7
US30 5
AUDUSD 4
DXY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 225
USDJPY -88
NZDUSD 4
US30 -17
AUDUSD -4
DXY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3K
USDJPY -840
NZDUSD 348
US30 -149
AUDUSD -69
DXY -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.50 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 57
Maksimum ardışık kâr: +90.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 115
Exness-MT5Real31
1.00 × 1
Exness-MT5Real11
1.32 × 34
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live4
6.33 × 9
DerivBVI-Server
6.50 × 24
DerivVU-Server
6.50 × 24
DerivSVG-Server
9.75 × 88
DerivSVG-Server-02
14.25 × 40
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.