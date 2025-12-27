- Büyüme
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
133 (53.20%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (46.80%)
En iyi işlem:
26.50 USD
En kötü işlem:
-28.90 USD
Brüt kâr:
426.34 USD (7 839 pips)
Brüt zarar:
-305.90 USD (5 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (90.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.69 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
91.25%
Maks. mevduat yükü:
19.55%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
155 (62.00%)
Satış işlemleri:
95 (38.00%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
3.21 USD
Ortalama zarar:
-2.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
57 (-110.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.10 USD (57)
Aylık büyüme:
15.09%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.08 USD
Maksimum:
117.03 USD (45.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.49% (117.03 USD)
Varlığa göre:
10.76% (71.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|166
|USDJPY
|67
|NZDUSD
|7
|US30
|5
|AUDUSD
|4
|DXY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|225
|USDJPY
|-88
|NZDUSD
|4
|US30
|-17
|AUDUSD
|-4
|DXY
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3K
|USDJPY
|-840
|NZDUSD
|348
|US30
|-149
|AUDUSD
|-69
|DXY
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.50 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 57
Maksimum ardışık kâr: +90.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 115
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|1.32 × 34
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live4
|6.33 × 9
|
DerivBVI-Server
|6.50 × 24
|
DerivVU-Server
|6.50 × 24
|
DerivSVG-Server
|9.75 × 88
|
DerivSVG-Server-02
|14.25 × 40
İnceleme yok
