シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ColTRADINGCT
Cristian Fernando Bolanos Chamorro

ColTRADINGCT

Cristian Fernando Bolanos Chamorro
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 30%
Exness-MT5Real11
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
250
利益トレード:
133 (53.20%)
損失トレード:
117 (46.80%)
ベストトレード:
26.50 USD
最悪のトレード:
-28.90 USD
総利益:
426.34 USD (7 839 pips)
総損失:
-305.90 USD (5 596 pips)
最大連続の勝ち:
11 (90.69 USD)
最大連続利益:
90.69 USD (11)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
91.25%
最大入金額:
19.55%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.03
長いトレード:
155 (62.00%)
短いトレード:
95 (38.00%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.48 USD
平均利益:
3.21 USD
平均損失:
-2.61 USD
最大連続の負け:
57 (-110.10 USD)
最大連続損失:
-110.10 USD (57)
月間成長:
15.09%
アルゴリズム取引:
23%
残高によるドローダウン:
絶対:
59.08 USD
最大の:
117.03 USD (45.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.49% (117.03 USD)
エクイティによる:
10.76% (71.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 166
USDJPY 67
NZDUSD 7
US30 5
AUDUSD 4
DXY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 225
USDJPY -88
NZDUSD 4
US30 -17
AUDUSD -4
DXY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 3K
USDJPY -840
NZDUSD 348
US30 -149
AUDUSD -69
DXY -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +26.50 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 57
最大連続利益: +90.69 USD
最大連続損失: -110.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 115
Exness-MT5Real31
1.00 × 1
Exness-MT5Real11
1.32 × 34
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live4
6.33 × 9
DerivBVI-Server
6.50 × 24
DerivVU-Server
6.50 × 24
DerivSVG-Server
9.75 × 88
DerivSVG-Server-02
14.25 × 40
レビューなし
