- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
250
利益トレード:
133 (53.20%)
損失トレード:
117 (46.80%)
ベストトレード:
26.50 USD
最悪のトレード:
-28.90 USD
総利益:
426.34 USD (7 839 pips)
総損失:
-305.90 USD (5 596 pips)
最大連続の勝ち:
11 (90.69 USD)
最大連続利益:
90.69 USD (11)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
91.25%
最大入金額:
19.55%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.03
長いトレード:
155 (62.00%)
短いトレード:
95 (38.00%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.48 USD
平均利益:
3.21 USD
平均損失:
-2.61 USD
最大連続の負け:
57 (-110.10 USD)
最大連続損失:
-110.10 USD (57)
月間成長:
15.09%
アルゴリズム取引:
23%
残高によるドローダウン:
絶対:
59.08 USD
最大の:
117.03 USD (45.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.49% (117.03 USD)
エクイティによる:
10.76% (71.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|166
|USDJPY
|67
|NZDUSD
|7
|US30
|5
|AUDUSD
|4
|DXY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|225
|USDJPY
|-88
|NZDUSD
|4
|US30
|-17
|AUDUSD
|-4
|DXY
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|3K
|USDJPY
|-840
|NZDUSD
|348
|US30
|-149
|AUDUSD
|-69
|DXY
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.50 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 57
最大連続利益: +90.69 USD
最大連続損失: -110.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 115
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|1.32 × 34
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live4
|6.33 × 9
|
DerivBVI-Server
|6.50 × 24
|
DerivVU-Server
|6.50 × 24
|
DerivSVG-Server
|9.75 × 88
|
DerivSVG-Server-02
|14.25 × 40
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
30%
0
0
USD
USD
613
USD
USD
11
23%
250
53%
91%
1.39
0.48
USD
USD
19%
1:200