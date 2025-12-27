- 자본
- 축소
트레이드:
250
이익 거래:
133 (53.20%)
손실 거래:
117 (46.80%)
최고의 거래:
26.50 USD
최악의 거래:
-28.90 USD
총 수익:
426.34 USD (7 839 pips)
총 손실:
-305.90 USD (5 596 pips)
연속 최대 이익:
11 (90.69 USD)
연속 최대 이익:
90.69 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
5.80%
최대 입금량:
19.55%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.03
롱(주식매수):
155 (62.00%)
숏(주식차입매도):
95 (38.00%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
0.48 USD
평균 이익:
3.21 USD
평균 손실:
-2.61 USD
연속 최대 손실:
57 (-110.10 USD)
연속 최대 손실:
-110.10 USD (57)
월별 성장률:
37.13%
Algo 트레이딩:
23%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
59.08 USD
최대한의:
117.03 USD (45.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.49% (117.03 USD)
자본금별:
10.76% (71.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|166
|USDJPY
|67
|NZDUSD
|7
|US30
|5
|AUDUSD
|4
|DXY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|225
|USDJPY
|-88
|NZDUSD
|4
|US30
|-17
|AUDUSD
|-4
|DXY
|0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|3K
|USDJPY
|-840
|NZDUSD
|348
|US30
|-149
|AUDUSD
|-69
|DXY
|-1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.50 USD
최악의 거래: -29 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 57
연속 최대 이익: +90.69 USD
연속 최대 손실: -110.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 115
Exness-MT5Real31
|1.00 × 1
Exness-MT5Real11
|1.32 × 34
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live4
|6.33 × 9
DerivBVI-Server
|6.50 × 24
DerivVU-Server
|6.50 × 24
DerivSVG-Server
|9.75 × 88
DerivSVG-Server-02
|14.25 × 40
