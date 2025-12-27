- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
250
Transacciones Rentables:
133 (53.20%)
Transacciones Irrentables:
117 (46.80%)
Mejor transacción:
26.50 USD
Peor transacción:
-28.90 USD
Beneficio Bruto:
426.34 USD (7 839 pips)
Pérdidas Brutas:
-305.90 USD (5 596 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (90.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
90.69 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
91.25%
Carga máxima del depósito:
19.55%
Último trade:
17 minutos
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.03
Transacciones Largas:
155 (62.00%)
Transacciones Cortas:
95 (38.00%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
0.48 USD
Beneficio medio:
3.21 USD
Pérdidas medias:
-2.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
57 (-110.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-110.10 USD (57)
Crecimiento al mes:
15.09%
Trading algorítmico:
23%
Reducción de balance:
Absoluto:
59.08 USD
Máxima:
117.03 USD (45.37%)
Reducción relativa:
De balance:
19.49% (117.03 USD)
De fondos:
10.76% (71.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|166
|USDJPY
|67
|NZDUSD
|7
|US30
|5
|AUDUSD
|4
|DXY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|225
|USDJPY
|-88
|NZDUSD
|4
|US30
|-17
|AUDUSD
|-4
|DXY
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|3K
|USDJPY
|-840
|NZDUSD
|348
|US30
|-149
|AUDUSD
|-69
|DXY
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +26.50 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 57
Beneficio máximo consecutivo: +90.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -110.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 115
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|1.32 × 34
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live4
|6.33 × 9
|
DerivBVI-Server
|6.50 × 24
|
DerivVU-Server
|6.50 × 24
|
DerivSVG-Server
|9.75 × 88
|
DerivSVG-Server-02
|14.25 × 40
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
30%
0
0
USD
USD
613
USD
USD
11
23%
250
53%
91%
1.39
0.48
USD
USD
19%
1:200