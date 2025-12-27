SeñalesSecciones
Cristian Fernando Bolanos Chamorro

ColTRADINGCT

Cristian Fernando Bolanos Chamorro
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 30%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
250
Transacciones Rentables:
133 (53.20%)
Transacciones Irrentables:
117 (46.80%)
Mejor transacción:
26.50 USD
Peor transacción:
-28.90 USD
Beneficio Bruto:
426.34 USD (7 839 pips)
Pérdidas Brutas:
-305.90 USD (5 596 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (90.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
90.69 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
91.25%
Carga máxima del depósito:
19.55%
Último trade:
17 minutos
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.03
Transacciones Largas:
155 (62.00%)
Transacciones Cortas:
95 (38.00%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
0.48 USD
Beneficio medio:
3.21 USD
Pérdidas medias:
-2.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
57 (-110.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-110.10 USD (57)
Crecimiento al mes:
15.09%
Trading algorítmico:
23%
Reducción de balance:
Absoluto:
59.08 USD
Máxima:
117.03 USD (45.37%)
Reducción relativa:
De balance:
19.49% (117.03 USD)
De fondos:
10.76% (71.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 166
USDJPY 67
NZDUSD 7
US30 5
AUDUSD 4
DXY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 225
USDJPY -88
NZDUSD 4
US30 -17
AUDUSD -4
DXY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 3K
USDJPY -840
NZDUSD 348
US30 -149
AUDUSD -69
DXY -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.50 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 57
Beneficio máximo consecutivo: +90.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -110.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 115
Exness-MT5Real31
1.00 × 1
Exness-MT5Real11
1.32 × 34
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live4
6.33 × 9
DerivBVI-Server
6.50 × 24
DerivVU-Server
6.50 × 24
DerivSVG-Server
9.75 × 88
DerivSVG-Server-02
14.25 × 40
No hay comentarios
