Cristian Fernando Bolanos Chamorro

ColTRADINGCT

Cristian Fernando Bolanos Chamorro
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 30%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
250
Gewinntrades:
133 (53.20%)
Verlusttrades:
117 (46.80%)
Bester Trade:
26.50 USD
Schlechtester Trade:
-28.90 USD
Bruttoprofit:
426.34 USD (7 839 pips)
Bruttoverlust:
-305.90 USD (5 596 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (90.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
90.69 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
91.25%
Max deposit load:
19.55%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.03
Long-Positionen:
155 (62.00%)
Short-Positionen:
95 (38.00%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
57 (-110.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-110.10 USD (57)
Wachstum pro Monat :
15.09%
Algo-Trading:
23%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
59.08 USD
Maximaler:
117.03 USD (45.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.49% (117.03 USD)
Kapital:
10.76% (71.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 166
USDJPY 67
NZDUSD 7
US30 5
AUDUSD 4
DXY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 225
USDJPY -88
NZDUSD 4
US30 -17
AUDUSD -4
DXY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 3K
USDJPY -840
NZDUSD 348
US30 -149
AUDUSD -69
DXY -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.50 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 57
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -110.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 115
Exness-MT5Real31
1.00 × 1
Exness-MT5Real11
1.32 × 34
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live4
6.33 × 9
DerivBVI-Server
6.50 × 24
DerivVU-Server
6.50 × 24
DerivSVG-Server
9.75 × 88
DerivSVG-Server-02
14.25 × 40
Keine Bewertungen
