- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
250
Gewinntrades:
133 (53.20%)
Verlusttrades:
117 (46.80%)
Bester Trade:
26.50 USD
Schlechtester Trade:
-28.90 USD
Bruttoprofit:
426.34 USD (7 839 pips)
Bruttoverlust:
-305.90 USD (5 596 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (90.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
90.69 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
91.25%
Max deposit load:
19.55%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.03
Long-Positionen:
155 (62.00%)
Short-Positionen:
95 (38.00%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
57 (-110.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-110.10 USD (57)
Wachstum pro Monat :
15.09%
Algo-Trading:
23%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
59.08 USD
Maximaler:
117.03 USD (45.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.49% (117.03 USD)
Kapital:
10.76% (71.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|166
|USDJPY
|67
|NZDUSD
|7
|US30
|5
|AUDUSD
|4
|DXY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|225
|USDJPY
|-88
|NZDUSD
|4
|US30
|-17
|AUDUSD
|-4
|DXY
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|3K
|USDJPY
|-840
|NZDUSD
|348
|US30
|-149
|AUDUSD
|-69
|DXY
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +26.50 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 57
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -110.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 115
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|1.32 × 34
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live4
|6.33 × 9
|
DerivBVI-Server
|6.50 × 24
|
DerivVU-Server
|6.50 × 24
|
DerivSVG-Server
|9.75 × 88
|
DerivSVG-Server-02
|14.25 × 40
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
30%
0
0
USD
USD
613
USD
USD
11
23%
250
53%
91%
1.39
0.48
USD
USD
19%
1:200