Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real6 0.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.83 × 115 Exness-MT5Real31 1.00 × 1 Exness-MT5Real11 1.32 × 34 ZeroMarkets-Live-1 1.50 × 2 HFMarketsGlobal-Live4 6.33 × 9 DerivBVI-Server 6.50 × 24 DerivVU-Server 6.50 × 24 DerivSVG-Server 9.75 × 88 DerivSVG-Server-02 14.25 × 40