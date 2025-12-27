SignauxSections
Cristian Fernando Bolanos Chamorro

ColTRADINGCT

Cristian Fernando Bolanos Chamorro
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
250
Bénéfice trades:
133 (53.20%)
Perte trades:
117 (46.80%)
Meilleure transaction:
26.50 USD
Pire transaction:
-28.90 USD
Bénéfice brut:
426.34 USD (7 839 pips)
Perte brute:
-305.90 USD (5 596 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (90.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
90.69 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
91.25%
Charge de dépôt maximale:
19.55%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.03
Longs trades:
155 (62.00%)
Courts trades:
95 (38.00%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
3.21 USD
Perte moyenne:
-2.61 USD
Pertes consécutives maximales:
57 (-110.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-110.10 USD (57)
Croissance mensuelle:
15.09%
Algo trading:
23%
Prélèvement par solde:
Absolu:
59.08 USD
Maximal:
117.03 USD (45.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.49% (117.03 USD)
Par fonds propres:
10.76% (71.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 166
USDJPY 67
NZDUSD 7
US30 5
AUDUSD 4
DXY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 225
USDJPY -88
NZDUSD 4
US30 -17
AUDUSD -4
DXY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3K
USDJPY -840
NZDUSD 348
US30 -149
AUDUSD -69
DXY -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.50 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 57
Bénéfice consécutif maximal: +90.69 USD
Perte consécutive maximale: -110.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 115
Exness-MT5Real31
1.00 × 1
Exness-MT5Real11
1.32 × 34
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live4
6.33 × 9
DerivBVI-Server
6.50 × 24
DerivVU-Server
6.50 × 24
DerivSVG-Server
9.75 × 88
DerivSVG-Server-02
14.25 × 40
Aucun avis
