- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
249
盈利交易:
133 (53.41%)
亏损交易:
116 (46.59%)
最好交易:
26.50 USD
最差交易:
-28.90 USD
毛利:
426.34 USD (7 839 pips)
毛利亏损:
-304.82 USD (5 489 pips)
最大连续赢利:
11 (90.69 USD)
最大连续盈利:
90.69 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
88.45%
最大入金加载:
19.55%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.04
长期交易:
154 (61.85%)
短期交易:
95 (38.15%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
3.21 USD
平均损失:
-2.63 USD
最大连续失误:
57 (-110.10 USD)
最大连续亏损:
-110.10 USD (57)
每月增长:
15.29%
算法交易:
23%
结余跌幅:
绝对:
59.08 USD
最大值:
117.03 USD (45.37%)
相对跌幅:
结余:
19.49% (117.03 USD)
净值:
10.76% (71.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|165
|USDJPY
|67
|NZDUSD
|7
|US30
|5
|AUDUSD
|4
|DXY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|226
|USDJPY
|-88
|NZDUSD
|4
|US30
|-17
|AUDUSD
|-4
|DXY
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.1K
|USDJPY
|-840
|NZDUSD
|348
|US30
|-149
|AUDUSD
|-69
|DXY
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.50 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 57
最大连续盈利: +90.69 USD
最大连续亏损: -110.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 115
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|1.32 × 34
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live4
|6.33 × 9
|
DerivBVI-Server
|6.50 × 24
|
DerivVU-Server
|6.50 × 24
|
DerivSVG-Server
|9.75 × 88
|
DerivSVG-Server-02
|14.25 × 40
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
614
USD
USD
11
23%
249
53%
88%
1.39
0.49
USD
USD
19%
1:200