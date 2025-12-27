- Прирост
Всего трейдов:
250
Прибыльных трейдов:
133 (53.20%)
Убыточных трейдов:
117 (46.80%)
Лучший трейд:
26.50 USD
Худший трейд:
-28.90 USD
Общая прибыль:
426.34 USD (7 839 pips)
Общий убыток:
-305.90 USD (5 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (90.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
90.69 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
91.25%
Макс. загрузка депозита:
19.55%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
155 (62.00%)
Коротких трейдов:
95 (38.00%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
3.21 USD
Средний убыток:
-2.61 USD
Макс. серия проигрышей:
57 (-110.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.10 USD (57)
Прирост в месяц:
15.09%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.08 USD
Максимальная:
117.03 USD (45.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.49% (117.03 USD)
По эквити:
10.76% (71.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|166
|USDJPY
|67
|NZDUSD
|7
|US30
|5
|AUDUSD
|4
|DXY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|225
|USDJPY
|-88
|NZDUSD
|4
|US30
|-17
|AUDUSD
|-4
|DXY
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3K
|USDJPY
|-840
|NZDUSD
|348
|US30
|-149
|AUDUSD
|-69
|DXY
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Лучший трейд: +26.50 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 57
Макс. прибыль в серии: +90.69 USD
Макс. убыток в серии: -110.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 115
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|1.32 × 34
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live4
|6.33 × 9
|
DerivBVI-Server
|6.50 × 24
|
DerivVU-Server
|6.50 × 24
|
DerivSVG-Server
|9.75 × 88
|
DerivSVG-Server-02
|14.25 × 40
