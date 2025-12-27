СигналыРазделы
Cristian Fernando Bolanos Chamorro

ColTRADINGCT

Cristian Fernando Bolanos Chamorro
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 30%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
250
Прибыльных трейдов:
133 (53.20%)
Убыточных трейдов:
117 (46.80%)
Лучший трейд:
26.50 USD
Худший трейд:
-28.90 USD
Общая прибыль:
426.34 USD (7 839 pips)
Общий убыток:
-305.90 USD (5 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (90.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
90.69 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
91.25%
Макс. загрузка депозита:
19.55%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
155 (62.00%)
Коротких трейдов:
95 (38.00%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
3.21 USD
Средний убыток:
-2.61 USD
Макс. серия проигрышей:
57 (-110.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.10 USD (57)
Прирост в месяц:
15.09%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.08 USD
Максимальная:
117.03 USD (45.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.49% (117.03 USD)
По эквити:
10.76% (71.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 166
USDJPY 67
NZDUSD 7
US30 5
AUDUSD 4
DXY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 225
USDJPY -88
NZDUSD 4
US30 -17
AUDUSD -4
DXY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3K
USDJPY -840
NZDUSD 348
US30 -149
AUDUSD -69
DXY -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.50 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 57
Макс. прибыль в серии: +90.69 USD
Макс. убыток в серии: -110.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 115
Exness-MT5Real31
1.00 × 1
Exness-MT5Real11
1.32 × 34
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live4
6.33 × 9
DerivBVI-Server
6.50 × 24
DerivVU-Server
6.50 × 24
DerivSVG-Server
9.75 × 88
DerivSVG-Server-02
14.25 × 40
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.