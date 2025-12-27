SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ColTRADINGCT
Cristian Fernando Bolanos Chamorro

ColTRADINGCT

Cristian Fernando Bolanos Chamorro
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
Exness-MT5Real11
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
250
Profit Trade:
133 (53.20%)
Loss Trade:
117 (46.80%)
Best Trade:
26.50 USD
Worst Trade:
-28.90 USD
Profitto lordo:
426.34 USD (7 839 pips)
Perdita lorda:
-305.90 USD (5 596 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (90.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.69 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
91.25%
Massimo carico di deposito:
19.55%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
155 (62.00%)
Short Trade:
95 (38.00%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
3.21 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
57 (-110.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.10 USD (57)
Crescita mensile:
15.09%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.08 USD
Massimale:
117.03 USD (45.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.49% (117.03 USD)
Per equità:
10.76% (71.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 166
USDJPY 67
NZDUSD 7
US30 5
AUDUSD 4
DXY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 225
USDJPY -88
NZDUSD 4
US30 -17
AUDUSD -4
DXY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3K
USDJPY -840
NZDUSD 348
US30 -149
AUDUSD -69
DXY -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.50 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 57
Massimo profitto consecutivo: +90.69 USD
Massima perdita consecutiva: -110.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 115
Exness-MT5Real31
1.00 × 1
Exness-MT5Real11
1.32 × 34
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live4
6.33 × 9
DerivBVI-Server
6.50 × 24
DerivVU-Server
6.50 × 24
DerivSVG-Server
9.75 × 88
DerivSVG-Server-02
14.25 × 40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ColTRADINGCT
30USD al mese
30%
0
0
USD
613
USD
11
23%
250
53%
91%
1.39
0.48
USD
19%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.