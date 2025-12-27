- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
250
Profit Trade:
133 (53.20%)
Loss Trade:
117 (46.80%)
Best Trade:
26.50 USD
Worst Trade:
-28.90 USD
Profitto lordo:
426.34 USD (7 839 pips)
Perdita lorda:
-305.90 USD (5 596 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (90.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.69 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
91.25%
Massimo carico di deposito:
19.55%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
155 (62.00%)
Short Trade:
95 (38.00%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
3.21 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
57 (-110.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.10 USD (57)
Crescita mensile:
15.09%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.08 USD
Massimale:
117.03 USD (45.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.49% (117.03 USD)
Per equità:
10.76% (71.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|166
|USDJPY
|67
|NZDUSD
|7
|US30
|5
|AUDUSD
|4
|DXY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|225
|USDJPY
|-88
|NZDUSD
|4
|US30
|-17
|AUDUSD
|-4
|DXY
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3K
|USDJPY
|-840
|NZDUSD
|348
|US30
|-149
|AUDUSD
|-69
|DXY
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.50 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 57
Massimo profitto consecutivo: +90.69 USD
Massima perdita consecutiva: -110.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 115
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|1.32 × 34
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live4
|6.33 × 9
|
DerivBVI-Server
|6.50 × 24
|
DerivVU-Server
|6.50 × 24
|
DerivSVG-Server
|9.75 × 88
|
DerivSVG-Server-02
|14.25 × 40
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
613
USD
USD
11
23%
250
53%
91%
1.39
0.48
USD
USD
19%
1:200