Cristian Fernando Bolanos Chamorro

ColTRADINGCT

Cristian Fernando Bolanos Chamorro
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 30%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
250
Negociações com lucro:
133 (53.20%)
Negociações com perda:
117 (46.80%)
Melhor negociação:
26.50 USD
Pior negociação:
-28.90 USD
Lucro bruto:
426.34 USD (7 839 pips)
Perda bruta:
-305.90 USD (5 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (90.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
90.69 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
91.25%
Depósito máximo carregado:
19.55%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.03
Negociações longas:
155 (62.00%)
Negociações curtas:
95 (38.00%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.48 USD
Lucro médio:
3.21 USD
Perda média:
-2.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
57 (-110.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-110.10 USD (57)
Crescimento mensal:
15.09%
Algotrading:
23%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.08 USD
Máximo:
117.03 USD (45.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.49% (117.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.76% (71.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 166
USDJPY 67
NZDUSD 7
US30 5
AUDUSD 4
DXY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 225
USDJPY -88
NZDUSD 4
US30 -17
AUDUSD -4
DXY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 3K
USDJPY -840
NZDUSD 348
US30 -149
AUDUSD -69
DXY -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.50 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 57
Máximo lucro consecutivo: +90.69 USD
Máxima perda consecutiva: -110.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 115
Exness-MT5Real31
1.00 × 1
Exness-MT5Real11
1.32 × 34
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live4
6.33 × 9
DerivBVI-Server
6.50 × 24
DerivVU-Server
6.50 × 24
DerivSVG-Server
9.75 × 88
DerivSVG-Server-02
14.25 × 40
Sem comentários
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.