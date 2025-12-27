- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
250
Negociações com lucro:
133 (53.20%)
Negociações com perda:
117 (46.80%)
Melhor negociação:
26.50 USD
Pior negociação:
-28.90 USD
Lucro bruto:
426.34 USD (7 839 pips)
Perda bruta:
-305.90 USD (5 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (90.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
90.69 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
91.25%
Depósito máximo carregado:
19.55%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.03
Negociações longas:
155 (62.00%)
Negociações curtas:
95 (38.00%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.48 USD
Lucro médio:
3.21 USD
Perda média:
-2.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
57 (-110.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-110.10 USD (57)
Crescimento mensal:
15.09%
Algotrading:
23%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.08 USD
Máximo:
117.03 USD (45.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.49% (117.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.76% (71.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|166
|USDJPY
|67
|NZDUSD
|7
|US30
|5
|AUDUSD
|4
|DXY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|225
|USDJPY
|-88
|NZDUSD
|4
|US30
|-17
|AUDUSD
|-4
|DXY
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|3K
|USDJPY
|-840
|NZDUSD
|348
|US30
|-149
|AUDUSD
|-69
|DXY
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.50 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 57
Máximo lucro consecutivo: +90.69 USD
Máxima perda consecutiva: -110.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 115
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|1.32 × 34
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live4
|6.33 × 9
|
DerivBVI-Server
|6.50 × 24
|
DerivVU-Server
|6.50 × 24
|
DerivSVG-Server
|9.75 × 88
|
DerivSVG-Server-02
|14.25 × 40
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
613
USD
USD
11
23%
250
53%
91%
1.39
0.48
USD
USD
19%
1:200