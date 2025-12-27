SinyallerBölümler
Al Fauzan

GEMBELICIOUS

Al Fauzan
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 45%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
306
Kârla kapanan işlemler:
212 (69.28%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (30.72%)
En iyi işlem:
1 769 782.32 IDR
En kötü işlem:
-880 037.90 IDR
Brüt kâr:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
Brüt zarar:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (1 914 759.30 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
5 702 223.13 IDR (11)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
98.30%
Maks. mevduat yükü:
1.21%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
1.98
Alış işlemleri:
149 (48.69%)
Satış işlemleri:
157 (51.31%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
29 617.17 IDR
Ortalama kâr:
78 731.26 IDR
Ortalama zarar:
-81 150.77 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-105 538.00 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 995 637.94 IDR (10)
Aylık büyüme:
45.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
Varlığa göre:
1.97% (551 609.75 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 304
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 916
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 291K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 769 782.32 IDR
En kötü işlem: -880 038 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 914 759.30 IDR
Maksimum ardışık zarar: -105 538.00 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
İnceleme yok
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
