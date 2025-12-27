- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
306
Kârla kapanan işlemler:
212 (69.28%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (30.72%)
En iyi işlem:
1 769 782.32 IDR
En kötü işlem:
-880 037.90 IDR
Brüt kâr:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
Brüt zarar:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (1 914 759.30 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
5 702 223.13 IDR (11)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
98.30%
Maks. mevduat yükü:
1.21%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
1.98
Alış işlemleri:
149 (48.69%)
Satış işlemleri:
157 (51.31%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
29 617.17 IDR
Ortalama kâr:
78 731.26 IDR
Ortalama zarar:
-81 150.77 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-105 538.00 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 995 637.94 IDR (10)
Aylık büyüme:
45.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
Varlığa göre:
1.97% (551 609.75 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|291K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 769 782.32 IDR
En kötü işlem: -880 038 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 914 759.30 IDR
Maksimum ardışık zarar: -105 538.00 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
USD
29M
IDR
IDR
2
0%
306
69%
98%
2.18
29 617.17
IDR
IDR
15%
1:500