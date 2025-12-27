시그널섹션
Al Fauzan

GEMBELICIOUS

Al Fauzan
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 128%
Exness-MT5Real7
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
464
이익 거래:
329 (70.90%)
손실 거래:
135 (29.09%)
최고의 거래:
1 769 782.32 IDR
최악의 거래:
-880 037.90 IDR
총 수익:
37 629 510.78 IDR (10 790 509 pips)
총 손실:
-12 003 691.65 IDR (668 873 pips)
연속 최대 이익:
37 (1 914 759.30 IDR)
연속 최대 이익:
6 513 843.85 IDR (21)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
56.02%
최대 입금량:
12.31%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
77
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
5.60
롱(주식매수):
230 (49.57%)
숏(주식차입매도):
234 (50.43%)
수익 요인:
3.13
기대수익:
55 228.06 IDR
평균 이익:
114 375.41 IDR
평균 손실:
-88 916.23 IDR
연속 최대 손실:
20 (-105 538.00 IDR)
연속 최대 손실:
-3 995 637.94 IDR (10)
월별 성장률:
46.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 IDR
최대한의:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
자본금별:
15.21% (5 778 507.72 IDR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDm 458
AUDUSDm 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDm 2.5K
AUDUSDm 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDm 1.2M
AUDUSDm 399
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 769 782.32 IDR
최악의 거래: -880 038 IDR
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +1 914 759.30 IDR
연속 최대 손실: -105 538.00 IDR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
리뷰 없음
2026.01.19 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 04:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 13:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 14:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 14:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
