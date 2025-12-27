- Incremento
Total de Trades:
306
Transacciones Rentables:
212 (69.28%)
Transacciones Irrentables:
94 (30.72%)
Mejor transacción:
1 769 782.32 IDR
Peor transacción:
-880 037.90 IDR
Beneficio Bruto:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (1 914 759.30 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
5 702 223.13 IDR (11)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
97.29%
Carga máxima del depósito:
1.21%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
58 minutos
Factor de Recuperación:
1.98
Transacciones Largas:
149 (48.69%)
Transacciones Cortas:
157 (51.31%)
Factor de Beneficio:
2.19
Beneficio Esperado:
29 617.17 IDR
Beneficio medio:
78 731.26 IDR
Pérdidas medias:
-81 150.77 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-105 538.00 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 995 637.94 IDR (10)
Crecimiento al mes:
45.31%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 IDR
Máxima:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
Reducción relativa:
De balance:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
De fondos:
1.97% (551 609.75 IDR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|291K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +1 769 782.32 IDR
Peor transacción: -880 038 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +1 914 759.30 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -105 538.00 IDR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
No hay comentarios
