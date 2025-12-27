- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
306
Прибыльных трейдов:
212 (69.28%)
Убыточных трейдов:
94 (30.72%)
Лучший трейд:
1 769 782.32 IDR
Худший трейд:
-880 037.90 IDR
Общая прибыль:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
Общий убыток:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (1 914 759.30 IDR)
Макс. прибыль в серии:
5 702 223.13 IDR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
97.29%
Макс. загрузка депозита:
1.21%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
1.98
Длинных трейдов:
149 (48.69%)
Коротких трейдов:
157 (51.31%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
29 617.17 IDR
Средняя прибыль:
78 731.26 IDR
Средний убыток:
-81 150.77 IDR
Макс. серия проигрышей:
20 (-105 538.00 IDR)
Макс. убыток в серии:
-3 995 637.94 IDR (10)
Прирост в месяц:
45.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
По эквити:
1.97% (551 609.75 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|291K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 769 782.32 IDR
Худший трейд: -880 038 IDR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 914 759.30 IDR
Макс. убыток в серии: -105 538.00 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
USD
29M
IDR
IDR
2
0%
306
69%
97%
2.18
29 617.17
IDR
IDR
15%
1:500