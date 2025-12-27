СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GEMBELICIOUS
Al Fauzan

GEMBELICIOUS

Al Fauzan
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 45%
Exness-MT5Real7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
306
Прибыльных трейдов:
212 (69.28%)
Убыточных трейдов:
94 (30.72%)
Лучший трейд:
1 769 782.32 IDR
Худший трейд:
-880 037.90 IDR
Общая прибыль:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
Общий убыток:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (1 914 759.30 IDR)
Макс. прибыль в серии:
5 702 223.13 IDR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
97.29%
Макс. загрузка депозита:
1.21%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
1.98
Длинных трейдов:
149 (48.69%)
Коротких трейдов:
157 (51.31%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
29 617.17 IDR
Средняя прибыль:
78 731.26 IDR
Средний убыток:
-81 150.77 IDR
Макс. серия проигрышей:
20 (-105 538.00 IDR)
Макс. убыток в серии:
-3 995 637.94 IDR (10)
Прирост в месяц:
45.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
По эквити:
1.97% (551 609.75 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 304
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 916
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 291K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 769 782.32 IDR
Худший трейд: -880 038 IDR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 914 759.30 IDR
Макс. убыток в серии: -105 538.00 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
Нет отзывов
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GEMBELICIOUS
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
29M
IDR
2
0%
306
69%
97%
2.18
29 617.17
IDR
15%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.