- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
306
Gewinntrades:
212 (69.28%)
Verlusttrades:
94 (30.72%)
Bester Trade:
1 769 782.32 IDR
Schlechtester Trade:
-880 037.90 IDR
Bruttoprofit:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
Bruttoverlust:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (1 914 759.30 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 702 223.13 IDR (11)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
98.30%
Max deposit load:
1.21%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
52
Durchschn. Haltezeit:
58 Minuten
Erholungsfaktor:
1.98
Long-Positionen:
149 (48.69%)
Short-Positionen:
157 (51.31%)
Profit-Faktor:
2.19
Mathematische Gewinnerwartung:
29 617.17 IDR
Durchschnittlicher Profit:
78 731.26 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-81 150.77 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-105 538.00 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 995 637.94 IDR (10)
Wachstum pro Monat :
45.31%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 IDR
Maximaler:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
Kapital:
1.97% (551 609.75 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|291K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 769 782.32 IDR
Schlechtester Trade: -880 038 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 914 759.30 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105 538.00 IDR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
45%
0
0
USD
USD
29M
IDR
IDR
2
0%
306
69%
98%
2.18
29 617.17
IDR
IDR
15%
1:500