Trades:
306
Bénéfice trades:
212 (69.28%)
Perte trades:
94 (30.72%)
Meilleure transaction:
1 769 782.32 IDR
Pire transaction:
-880 037.90 IDR
Bénéfice brut:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
Perte brute:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (1 914 759.30 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
5 702 223.13 IDR (11)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
98.30%
Charge de dépôt maximale:
1.21%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
58 minutes
Facteur de récupération:
1.98
Longs trades:
149 (48.69%)
Courts trades:
157 (51.31%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
29 617.17 IDR
Bénéfice moyen:
78 731.26 IDR
Perte moyenne:
-81 150.77 IDR
Pertes consécutives maximales:
20 (-105 538.00 IDR)
Perte consécutive maximale:
-3 995 637.94 IDR (10)
Croissance mensuelle:
45.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
Par fonds propres:
1.97% (551 609.75 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|291K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
