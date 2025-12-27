- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
306
Profit Trade:
212 (69.28%)
Loss Trade:
94 (30.72%)
Best Trade:
1 769 782.32 IDR
Worst Trade:
-880 037.90 IDR
Profitto lordo:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
Perdita lorda:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (1 914 759.30 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
5 702 223.13 IDR (11)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
98.30%
Massimo carico di deposito:
1.21%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
149 (48.69%)
Short Trade:
157 (51.31%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
29 617.17 IDR
Profitto medio:
78 731.26 IDR
Perdita media:
-81 150.77 IDR
Massime perdite consecutive:
20 (-105 538.00 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-3 995 637.94 IDR (10)
Crescita mensile:
45.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
Per equità:
1.97% (551 609.75 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|291K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 769 782.32 IDR
Worst Trade: -880 038 IDR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +1 914 759.30 IDR
Massima perdita consecutiva: -105 538.00 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
