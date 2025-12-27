- 成长
交易:
306
盈利交易:
212 (69.28%)
亏损交易:
94 (30.72%)
最好交易:
1 769 782.32 IDR
最差交易:
-880 037.90 IDR
毛利:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
毛利亏损:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
最大连续赢利:
37 (1 914 759.30 IDR)
最大连续盈利:
5 702 223.13 IDR (11)
夏普比率:
0.16
交易活动:
97.29%
最大入金加载:
1.21%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
58 分钟
采收率:
1.98
长期交易:
149 (48.69%)
短期交易:
157 (51.31%)
利润因子:
2.19
预期回报:
29 617.17 IDR
平均利润:
78 731.26 IDR
平均损失:
-81 150.77 IDR
最大连续失误:
20 (-105 538.00 IDR)
最大连续亏损:
-3 995 637.94 IDR (10)
每月增长:
45.31%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 IDR
最大值:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
相对跌幅:
结余:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
净值:
1.97% (551 609.75 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|291K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 769 782.32 IDR
最差交易: -880 038 IDR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 914 759.30 IDR
最大连续亏损: -105 538.00 IDR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
45%
0
0
USD
USD
29M
IDR
IDR
2
0%
306
69%
97%
2.18
29 617.17
IDR
IDR
15%
1:500