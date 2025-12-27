信号部分
Al Fauzan

GEMBELICIOUS

Al Fauzan
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 45%
Exness-MT5Real7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
306
盈利交易:
212 (69.28%)
亏损交易:
94 (30.72%)
最好交易:
1 769 782.32 IDR
最差交易:
-880 037.90 IDR
毛利:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
毛利亏损:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
最大连续赢利:
37 (1 914 759.30 IDR)
最大连续盈利:
5 702 223.13 IDR (11)
夏普比率:
0.16
交易活动:
97.29%
最大入金加载:
1.21%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
58 分钟
采收率:
1.98
长期交易:
149 (48.69%)
短期交易:
157 (51.31%)
利润因子:
2.19
预期回报:
29 617.17 IDR
平均利润:
78 731.26 IDR
平均损失:
-81 150.77 IDR
最大连续失误:
20 (-105 538.00 IDR)
最大连续亏损:
-3 995 637.94 IDR (10)
每月增长:
45.31%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 IDR
最大值:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
相对跌幅:
结余:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
净值:
1.97% (551 609.75 IDR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 304
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 916
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 291K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 769 782.32 IDR
最差交易: -880 038 IDR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 914 759.30 IDR
最大连续亏损: -105 538.00 IDR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
没有评论
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
