Al Fauzan

GEMBELICIOUS

Al Fauzan
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 45%
Exness-MT5Real7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
306
利益トレード:
212 (69.28%)
損失トレード:
94 (30.72%)
ベストトレード:
1 769 782.32 IDR
最悪のトレード:
-880 037.90 IDR
総利益:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
総損失:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
最大連続の勝ち:
37 (1 914 759.30 IDR)
最大連続利益:
5 702 223.13 IDR (11)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
98.30%
最大入金額:
1.21%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
1.98
長いトレード:
149 (48.69%)
短いトレード:
157 (51.31%)
プロフィットファクター:
2.19
期待されたペイオフ:
29 617.17 IDR
平均利益:
78 731.26 IDR
平均損失:
-81 150.77 IDR
最大連続の負け:
20 (-105 538.00 IDR)
最大連続損失:
-3 995 637.94 IDR (10)
月間成長:
45.31%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 IDR
最大の:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
エクイティによる:
1.97% (551 609.75 IDR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 304
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 916
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 291K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 769 782.32 IDR
最悪のトレード: -880 038 IDR
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 914 759.30 IDR
最大連続損失: -105 538.00 IDR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
レビューなし
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
