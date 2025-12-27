- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
306
利益トレード:
212 (69.28%)
損失トレード:
94 (30.72%)
ベストトレード:
1 769 782.32 IDR
最悪のトレード:
-880 037.90 IDR
総利益:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
総損失:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
最大連続の勝ち:
37 (1 914 759.30 IDR)
最大連続利益:
5 702 223.13 IDR (11)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
98.30%
最大入金額:
1.21%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
1.98
長いトレード:
149 (48.69%)
短いトレード:
157 (51.31%)
プロフィットファクター:
2.19
期待されたペイオフ:
29 617.17 IDR
平均利益:
78 731.26 IDR
平均損失:
-81 150.77 IDR
最大連続の負け:
20 (-105 538.00 IDR)
最大連続損失:
-3 995 637.94 IDR (10)
月間成長:
45.31%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 IDR
最大の:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
エクイティによる:
1.97% (551 609.75 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|291K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 769 782.32 IDR
最悪のトレード: -880 038 IDR
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 914 759.30 IDR
最大連続損失: -105 538.00 IDR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
45%
0
0
USD
USD
29M
IDR
IDR
2
0%
306
69%
98%
2.18
29 617.17
IDR
IDR
15%
1:500