SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GEMBELICIOUS
Al Fauzan

GEMBELICIOUS

Al Fauzan
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 45%
Exness-MT5Real7
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
306
Negociações com lucro:
212 (69.28%)
Negociações com perda:
94 (30.72%)
Melhor negociação:
1 769 782.32 IDR
Pior negociação:
-880 037.90 IDR
Lucro bruto:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
Perda bruta:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (1 914 759.30 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
5 702 223.13 IDR (11)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
97.29%
Depósito máximo carregado:
1.21%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
58 minutos
Fator de recuperação:
1.98
Negociações longas:
149 (48.69%)
Negociações curtas:
157 (51.31%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
29 617.17 IDR
Lucro médio:
78 731.26 IDR
Perda média:
-81 150.77 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-105 538.00 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-3 995 637.94 IDR (10)
Crescimento mensal:
45.31%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 IDR
Máximo:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
Pelo Capital Líquido:
1.97% (551 609.75 IDR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 304
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 916
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 291K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 769 782.32 IDR
Pior negociação: -880 038 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 914 759.30 IDR
Máxima perda consecutiva: -105 538.00 IDR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
Sem comentários
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GEMBELICIOUS
30 USD por mês
45%
0
0
USD
29M
IDR
2
0%
306
69%
97%
2.18
29 617.17
IDR
15%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.