Negociações:
306
Negociações com lucro:
212 (69.28%)
Negociações com perda:
94 (30.72%)
Melhor negociação:
1 769 782.32 IDR
Pior negociação:
-880 037.90 IDR
Lucro bruto:
16 691 027.15 IDR (5 001 058 pips)
Perda bruta:
-7 628 172.66 IDR (415 954 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (1 914 759.30 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
5 702 223.13 IDR (11)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
97.29%
Depósito máximo carregado:
1.21%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
58 minutos
Fator de recuperação:
1.98
Negociações longas:
149 (48.69%)
Negociações curtas:
157 (51.31%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
29 617.17 IDR
Lucro médio:
78 731.26 IDR
Perda média:
-81 150.77 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-105 538.00 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-3 995 637.94 IDR (10)
Crescimento mensal:
45.31%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 IDR
Máximo:
4 574 007.38 IDR (14.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.66% (4 574 007.38 IDR)
Pelo Capital Líquido:
1.97% (551 609.75 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|291K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 769 782.32 IDR
Pior negociação: -880 038 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 914 759.30 IDR
Máxima perda consecutiva: -105 538.00 IDR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This account is traded manually with small and consistent lots, and it does not generate a large percentage of profit.
