SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SonicSignal
Yeoh Kian Hui

SonicSignal

Yeoh Kian Hui
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
XMGlobal-Real 44
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
380
Kârla kapanan işlemler:
332 (87.36%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (12.63%)
En iyi işlem:
16.65 USD
En kötü işlem:
-16.86 USD
Brüt kâr:
1 401.33 USD (429 458 pips)
Brüt zarar:
-427.42 USD (128 537 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (49.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.27 USD (13)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.45%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
42.68
Alış işlemleri:
229 (60.26%)
Satış işlemleri:
151 (39.74%)
Kâr faktörü:
3.28
Beklenen getiri:
2.56 USD
Ortalama kâr:
4.22 USD
Ortalama zarar:
-8.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-16.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.86 USD (1)
Aylık büyüme:
9.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.82 USD (0.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.21% (22.82 USD)
Varlığa göre:
7.78% (854.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 347
US100Cash# 24
US100Cash 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 859
US100Cash# 87
US100Cash 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 168K
US100Cash# 106K
US100Cash 27K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.65 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +49.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is a live account result of Smart Grid Hedging EA.

İnceleme yok
2025.12.27 04:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SonicSignal
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
11K
USD
5
99%
380
87%
100%
3.27
2.56
USD
8%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.