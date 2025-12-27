- 자본
- 축소
트레이드:
539
이익 거래:
466 (86.45%)
손실 거래:
73 (13.54%)
최고의 거래:
16.65 USD
최악의 거래:
-16.86 USD
총 수익:
1 682.63 USD (531 133 pips)
총 손실:
-493.92 USD (156 349 pips)
연속 최대 이익:
17 (49.20 USD)
연속 최대 이익:
61.27 USD (13)
샤프 비율:
0.48
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.64%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
73
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
52.09
롱(주식매수):
375 (69.57%)
숏(주식차입매도):
164 (30.43%)
수익 요인:
3.41
기대수익:
2.21 USD
평균 이익:
3.61 USD
평균 손실:
-6.77 USD
연속 최대 손실:
2 (-5.81 USD)
연속 최대 손실:
-16.86 USD (1)
월별 성장률:
7.10%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
22.82 USD (0.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.21% (22.82 USD)
자본금별:
8.91% (979.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|506
|US100Cash#
|24
|US100Cash
|9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|1.1K
|US100Cash#
|87
|US100Cash
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|242K
|US100Cash#
|106K
|US100Cash
|27K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.65 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +49.20 USD
연속 최대 손실: -5.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This is a live account result of Smart Grid Hedging EA.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
12%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
7
97%
539
86%
100%
3.40
2.21
USD
USD
9%
1:500