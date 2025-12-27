SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SonicSignal
Yeoh Kian Hui

SonicSignal

Yeoh Kian Hui
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
XMGlobal-Real 44
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
380
Bénéfice trades:
332 (87.36%)
Perte trades:
48 (12.63%)
Meilleure transaction:
16.65 USD
Pire transaction:
-16.86 USD
Bénéfice brut:
1 401.33 USD (429 458 pips)
Perte brute:
-427.42 USD (128 537 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (49.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.27 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.45%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
42.68
Longs trades:
229 (60.26%)
Courts trades:
151 (39.74%)
Facteur de profit:
3.28
Rendement attendu:
2.56 USD
Bénéfice moyen:
4.22 USD
Perte moyenne:
-8.90 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-16.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.86 USD (1)
Croissance mensuelle:
9.74%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
22.82 USD (0.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.21% (22.82 USD)
Par fonds propres:
7.78% (854.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 347
US100Cash# 24
US100Cash 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 859
US100Cash# 87
US100Cash 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 168K
US100Cash# 106K
US100Cash 27K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.65 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +49.20 USD
Perte consécutive maximale: -16.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 44" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is a live account result of Smart Grid Hedging EA.

Aucun avis
2025.12.27 04:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SonicSignal
30 USD par mois
10%
0
0
USD
11K
USD
5
99%
380
87%
100%
3.27
2.56
USD
8%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.