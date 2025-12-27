SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SonicSignal
Yeoh Kian Hui

SonicSignal

Yeoh Kian Hui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
XMGlobal-Real 44
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
382
Gewinntrades:
333 (87.17%)
Verlusttrades:
49 (12.83%)
Bester Trade:
16.65 USD
Schlechtester Trade:
-16.86 USD
Bruttoprofit:
1 403.97 USD (429 985 pips)
Bruttoverlust:
-430.17 USD (129 085 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (49.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.27 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.49
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.49%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
78
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
42.67
Long-Positionen:
231 (60.47%)
Short-Positionen:
151 (39.53%)
Profit-Faktor:
3.26
Mathematische Gewinnerwartung:
2.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-16.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.86 USD (1)
Wachstum pro Monat :
9.74%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
22.82 USD (0.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.21% (22.82 USD)
Kapital:
7.78% (854.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 349
US100Cash# 24
US100Cash 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# 859
US100Cash# 87
US100Cash 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# 168K
US100Cash# 106K
US100Cash 27K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.65 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +49.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 44" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This is a live account result of Smart Grid Hedging EA.

Keine Bewertungen
2025.12.27 04:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SonicSignal
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
11K
USD
5
99%
382
87%
100%
3.26
2.55
USD
8%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.