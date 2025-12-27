SegnaliSezioni
Yeoh Kian Hui

SonicSignal

Yeoh Kian Hui
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
380
Profit Trade:
332 (87.36%)
Loss Trade:
48 (12.63%)
Best Trade:
16.65 USD
Worst Trade:
-16.86 USD
Profitto lordo:
1 401.33 USD (429 458 pips)
Perdita lorda:
-427.42 USD (128 537 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (49.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.27 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.45%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
42.68
Long Trade:
229 (60.26%)
Short Trade:
151 (39.74%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
2.56 USD
Profitto medio:
4.22 USD
Perdita media:
-8.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.86 USD (1)
Crescita mensile:
9.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.82 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.21% (22.82 USD)
Per equità:
7.78% (854.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 347
US100Cash# 24
US100Cash 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 859
US100Cash# 87
US100Cash 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 168K
US100Cash# 106K
US100Cash 27K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.65 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.20 USD
Massima perdita consecutiva: -16.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

This is a live account result of Smart Grid Hedging EA.

Non ci sono recensioni
2025.12.27 04:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
