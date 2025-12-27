- Crescita
Trade:
380
Profit Trade:
332 (87.36%)
Loss Trade:
48 (12.63%)
Best Trade:
16.65 USD
Worst Trade:
-16.86 USD
Profitto lordo:
1 401.33 USD (429 458 pips)
Perdita lorda:
-427.42 USD (128 537 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (49.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.27 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.45%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
42.68
Long Trade:
229 (60.26%)
Short Trade:
151 (39.74%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
2.56 USD
Profitto medio:
4.22 USD
Perdita media:
-8.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.86 USD (1)
Crescita mensile:
9.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.82 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.21% (22.82 USD)
Per equità:
7.78% (854.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|347
|US100Cash#
|24
|US100Cash
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|859
|US100Cash#
|87
|US100Cash
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|168K
|US100Cash#
|106K
|US100Cash
|27K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +16.65 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.20 USD
Massima perdita consecutiva: -16.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This is a live account result of Smart Grid Hedging EA.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
5
99%
380
87%
100%
3.27
2.56
USD
USD
8%
1:500