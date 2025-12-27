- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
382
利益トレード:
333 (87.17%)
損失トレード:
49 (12.83%)
ベストトレード:
16.65 USD
最悪のトレード:
-16.86 USD
総利益:
1 403.97 USD (429 985 pips)
総損失:
-430.17 USD (129 085 pips)
最大連続の勝ち:
17 (49.20 USD)
最大連続利益:
61.27 USD (13)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.49%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
78
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
42.67
長いトレード:
231 (60.47%)
短いトレード:
151 (39.53%)
プロフィットファクター:
3.26
期待されたペイオフ:
2.55 USD
平均利益:
4.22 USD
平均損失:
-8.78 USD
最大連続の負け:
1 (-16.86 USD)
最大連続損失:
-16.86 USD (1)
月間成長:
9.74%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22.82 USD (0.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.21% (22.82 USD)
エクイティによる:
7.78% (854.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|349
|US100Cash#
|24
|US100Cash
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|859
|US100Cash#
|87
|US100Cash
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|168K
|US100Cash#
|106K
|US100Cash
|27K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This is a live account result of Smart Grid Hedging EA.
