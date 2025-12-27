- Прирост
Всего трейдов:
381
Прибыльных трейдов:
332 (87.13%)
Убыточных трейдов:
49 (12.86%)
Лучший трейд:
16.65 USD
Худший трейд:
-16.86 USD
Общая прибыль:
1 401.33 USD (429 458 pips)
Общий убыток:
-430.17 USD (129 085 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (49.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.27 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.49%
Последний трейд:
31 минута
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
42.56
Длинных трейдов:
230 (60.37%)
Коротких трейдов:
151 (39.63%)
Профит фактор:
3.26
Мат. ожидание:
2.55 USD
Средняя прибыль:
4.22 USD
Средний убыток:
-8.78 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-16.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.86 USD (1)
Прирост в месяц:
9.71%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.82 USD (0.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.21% (22.82 USD)
По эквити:
7.78% (854.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|348
|US100Cash#
|24
|US100Cash
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|857
|US100Cash#
|87
|US100Cash
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|168K
|US100Cash#
|106K
|US100Cash
|27K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +16.65 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +49.20 USD
Макс. убыток в серии: -16.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is a live account result of Smart Grid Hedging EA.
Нет отзывов
