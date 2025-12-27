СигналыРазделы
Yeoh Kian Hui

SonicSignal

Yeoh Kian Hui
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
381
Прибыльных трейдов:
332 (87.13%)
Убыточных трейдов:
49 (12.86%)
Лучший трейд:
16.65 USD
Худший трейд:
-16.86 USD
Общая прибыль:
1 401.33 USD (429 458 pips)
Общий убыток:
-430.17 USD (129 085 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (49.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.27 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.49%
Последний трейд:
31 минута
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
42.56
Длинных трейдов:
230 (60.37%)
Коротких трейдов:
151 (39.63%)
Профит фактор:
3.26
Мат. ожидание:
2.55 USD
Средняя прибыль:
4.22 USD
Средний убыток:
-8.78 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-16.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.86 USD (1)
Прирост в месяц:
9.71%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.82 USD (0.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.21% (22.82 USD)
По эквити:
7.78% (854.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 348
US100Cash# 24
US100Cash 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 857
US100Cash# 87
US100Cash 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 168K
US100Cash# 106K
US100Cash 27K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.65 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +49.20 USD
Макс. убыток в серии: -16.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a live account result of Smart Grid Hedging EA.

Нет отзывов
2025.12.27 04:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
