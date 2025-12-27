SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SonicSignal
Yeoh Kian Hui

SonicSignal

Yeoh Kian Hui
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 10%
XMGlobal-Real 44
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
380
Transacciones Rentables:
332 (87.36%)
Transacciones Irrentables:
48 (12.63%)
Mejor transacción:
16.65 USD
Peor transacción:
-16.86 USD
Beneficio Bruto:
1 401.33 USD (429 458 pips)
Pérdidas Brutas:
-427.42 USD (128 537 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (49.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.27 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.49
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.45%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
80
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
42.68
Transacciones Largas:
229 (60.26%)
Transacciones Cortas:
151 (39.74%)
Factor de Beneficio:
3.28
Beneficio Esperado:
2.56 USD
Beneficio medio:
4.22 USD
Pérdidas medias:
-8.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-16.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.86 USD (1)
Crecimiento al mes:
9.74%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22.82 USD (0.21%)
Reducción relativa:
De balance:
0.21% (22.82 USD)
De fondos:
7.78% (854.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 347
US100Cash# 24
US100Cash 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 859
US100Cash# 87
US100Cash 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 168K
US100Cash# 106K
US100Cash 27K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.65 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +49.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This is a live account result of Smart Grid Hedging EA.

No hay comentarios
2025.12.27 04:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SonicSignal
30 USD al mes
10%
0
0
USD
11K
USD
5
99%
380
87%
100%
3.27
2.56
USD
8%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.